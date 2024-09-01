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Посольство России выразило соболезнования родным погибших в Газе заложников
Посольство России выразило соболезнования родным погибших в Газе заложников - РИА Новости, 01.09.2024
Посольство России выразило соболезнования родным погибших в Газе заложников
Посольство России в Израиле выражает соболезнования семье российского заложника Александра Лобанова и семьям других заложников, чьи тела были накануне вечером... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:01
2024-09-01T10:01
2024-09-01T10:01
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Посольство России в Израиле выражает соболезнования семье российского заложника Александра Лобанова и семьям других заложников, чьи тела были накануне вечером обнаружены в секторе Газе, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По словам посла, израильские власти сообщили об обнаружении 31 августа в подземном тоннеле в секторе Газа и возвращении на территорию Израиля тел шести удерживавшихся в качестве заложников израильтян. "С глубоким прискорбием вынуждены констатировать, что в их числе находился имеющий также и российское гражданство Александр Лобанов. Скорбим вместе со всей семьей и близкими А. Г. Лобанова, особенно с его матерью и отцом, с которыми все это время мы находились в постоянном контакте. Выражаю также искренние соболезнования семьям и близким всех, кто этим утром получил мрачное известие", - говорится в заявлении Викторова, которое распространила пресс-служба посольства. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет.
https://ria.ru/20240818/khamas-1966941779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство России выразило соболезнования родным погибших в Газе заложников
Посольство в Израиле выразило соболезнования семье погибшего заложника Лобанова
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Посольство России в Израиле выражает соболезнования семье российского заложника Александра Лобанова и семьям других заложников, чьи тела были накануне вечером обнаружены в секторе Газе, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
По словам посла, израильские власти сообщили об обнаружении 31 августа в подземном тоннеле в секторе Газа и возвращении на территорию Израиля тел шести удерживавшихся в качестве заложников израильтян.
"С глубоким прискорбием вынуждены констатировать, что в их числе находился имеющий также и российское гражданство Александр Лобанов. Скорбим вместе со всей семьей и близкими А. Г. Лобанова, особенно с его матерью и отцом, с которыми все это время мы находились в постоянном контакте. Выражаю также искренние соболезнования семьям и близким всех, кто этим утром получил мрачное известие", - говорится в заявлении Викторова, которое распространила пресс-служба посольства.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах
на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США
23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет.