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Посольство России выразило соболезнования родным погибших в Газе заложников

Посольство России выразило соболезнования родным погибших в Газе заложников - РИА Новости, 01.09.2024

Посольство России выразило соболезнования родным погибших в Газе заложников

Посольство России в Израиле выражает соболезнования семье российского заложника Александра Лобанова и семьям других заложников, чьи тела были накануне вечером... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:01

2024-09-01T10:01

2024-09-01T10:01

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Посольство России в Израиле выражает соболезнования семье российского заложника Александра Лобанова и семьям других заложников, чьи тела были накануне вечером обнаружены в секторе Газе, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По словам посла, израильские власти сообщили об обнаружении 31 августа в подземном тоннеле в секторе Газа и возвращении на территорию Израиля тел шести удерживавшихся в качестве заложников израильтян. "С глубоким прискорбием вынуждены констатировать, что в их числе находился имеющий также и российское гражданство Александр Лобанов. Скорбим вместе со всей семьей и близкими А. Г. Лобанова, особенно с его матерью и отцом, с которыми все это время мы находились в постоянном контакте. Выражаю также искренние соболезнования семьям и близким всех, кто этим утром получил мрачное известие", - говорится в заявлении Викторова, которое распространила пресс-служба посольства. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет.

https://ria.ru/20240818/khamas-1966941779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году