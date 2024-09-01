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ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин

ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин - РИА Новости, 01.09.2024

ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин

Россиянин Александр Лобанов значится среди шести заложников палестинского движения ХАМАС, чьи тела нашли в районе города Рафах в секторе Газа, их имена... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:13

2024-09-01T07:13

2024-09-01T11:12

александр лобанов

хамас

рафах (провинция)

израиль

россия

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россиянин Александр Лобанов значится среди шести заложников палестинского движения ХАМАС, чьи тела нашли в районе города Рафах в секторе Газа, их имена обнародовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram."Вчера (в субботу. — Прим. ред.) ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности установили местонахождение и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино", — указано в материале.Президент США Джо Байден ранее заявил, что среди погибших был гражданин Америки Херш Гольдберг-Полин.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала операции погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html

https://ria.ru/20240823/palestina-1967941513.html

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александр лобанов, хамас, рафах (провинция), израиль, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире