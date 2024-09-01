ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин
ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россиянин Александр Лобанов значится среди шести заложников палестинского движения ХАМАС, чьи тела нашли в районе города Рафах в секторе Газа, их имена обнародовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
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"Вчера (в субботу. — Прим. ред.) ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности установили местонахождение и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино", — указано в материале.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что среди погибших был гражданин Америки Херш Гольдберг-Полин.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала операции погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.