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ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин - РИА Новости, 01.09.2024
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07:13 01.09.2024 (обновлено: 11:12 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html
ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин
ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин - РИА Новости, 01.09.2024
ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин
Россиянин Александр Лобанов значится среди шести заложников палестинского движения ХАМАС, чьи тела нашли в районе города Рафах в секторе Газа, их имена... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:13
2024-09-01T11:12
александр лобанов
хамас
рафах (провинция)
израиль
россия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россиянин Александр Лобанов значится среди шести заложников палестинского движения ХАМАС, чьи тела нашли в районе города Рафах в секторе Газа, их имена обнародовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.&quot;Вчера (в субботу. — Прим. ред.) ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности установили местонахождение и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино&quot;, — указано в материале.Президент США Джо Байден ранее заявил, что среди погибших был гражданин Америки Херш Гольдберг-Полин.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала операции погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html
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александр лобанов, хамас, рафах (провинция), израиль, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Александр Лобанов, ХАМАС, Рафах (провинция), Израиль, Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин

ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россиянин Александр Лобанов значится среди шести заложников палестинского движения ХАМАС, чьи тела нашли в районе города Рафах в секторе Газа, их имена обнародовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
«

"Вчера (в субботу. — Прим. ред.) ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности установили местонахождение и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино", — указано в материале.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что среди погибших был гражданин Америки Херш Гольдберг-Полин.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала операции погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Александр ЛобановХАМАСРафах (провинция)ИзраильРоссияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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