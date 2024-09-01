https://ria.ru/20240901/zabastovka-1969832535.html

В Израиле федерация трудящихся объявила забастовку из-за гибели заложников

В Израиле федерация трудящихся объявила забастовку из-за гибели заложников - РИА Новости, 01.09.2024

В Израиле федерация трудящихся объявила забастовку из-за гибели заложников

Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:10

2024-09-01T17:10

2024-09-01T19:06

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен — РИА Новости. Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных жителей страны."После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике. <...> Завтра начиная с 6:00 утра (время совпадает с мск) израильская экономика остановится", — указано в заявлении федерации трудящихся.Подчеркивается, что начиная с 8:00 утра понедельника главная воздушная гавань страны — аэропорт имени Бен-Гуриона — перестанет обслуживать прием и отправление рейсов.В Гистадруте не уточнили, сколько продлится всеобщая забастовка.Накануне вечером ЦАХАЛ обнаружил в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, захваченных 7 октября 2023 года и погибших в плену палестинского движения ХАМАС. Среди них был израильтянин с гражданством России Александр Лобанов и еще один заложник с паспортом США.По данным Тель-Авива, в плену у ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кого считают погибшими. Во время различных операций и гуманитарных усилий из плена возвратили 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль