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В Израиле федерация трудящихся объявила забастовку из-за гибели заложников - РИА Новости, 01.09.2024
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17:10 01.09.2024 (обновлено: 19:06 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/zabastovka-1969832535.html
В Израиле федерация трудящихся объявила забастовку из-за гибели заложников
В Израиле федерация трудящихся объявила забастовку из-за гибели заложников - РИА Новости, 01.09.2024
В Израиле федерация трудящихся объявила забастовку из-за гибели заложников
Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:10
2024-09-01T19:06
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен — РИА Новости. Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных жителей страны.&quot;После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике. &lt;...&gt; Завтра начиная с 6:00 утра (время совпадает с мск) израильская экономика остановится&quot;, — указано в заявлении федерации трудящихся.Подчеркивается, что начиная с 8:00 утра понедельника главная воздушная гавань страны — аэропорт имени Бен-Гуриона — перестанет обслуживать прием и отправление рейсов.В Гистадруте не уточнили, сколько продлится всеобщая забастовка.Накануне вечером ЦАХАЛ обнаружил в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, захваченных 7 октября 2023 года и погибших в плену палестинского движения ХАМАС. Среди них был израильтянин с гражданством России Александр Лобанов и еще один заложник с паспортом США.По данным Тель-Авива, в плену у ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кого считают погибшими. Во время различных операций и гуманитарных усилий из плена возвратили 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html
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в мире, израиль
В мире, Израиль
В Израиле федерация трудящихся объявила забастовку из-за гибели заложников

Федерация трудящихся Израиля объявила забастовку из-за гибели заложников в Газе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральная часть Тель-Авива
Центральная часть Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Центральная часть Тель-Авива. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен — РИА Новости. Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных жителей страны.
«

"После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике. <...> Завтра начиная с 6:00 утра (время совпадает с мск) израильская экономика остановится", — указано в заявлении федерации трудящихся.

Разрушения в Газе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных
Вчера, 10:07
Подчеркивается, что начиная с 8:00 утра понедельника главная воздушная гавань страны — аэропорт имени Бен-Гуриона — перестанет обслуживать прием и отправление рейсов.
В Гистадруте не уточнили, сколько продлится всеобщая забастовка.
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Вчера, 19:55
Накануне вечером ЦАХАЛ обнаружил в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, захваченных 7 октября 2023 года и погибших в плену палестинского движения ХАМАС. Среди них был израильтянин с гражданством России Александр Лобанов и еще один заложник с паспортом США.
По данным Тель-Авива, в плену у ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кого считают погибшими. Во время различных операций и гуманитарных усилий из плена возвратили 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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Вчера, 17:40
 
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