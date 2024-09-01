https://ria.ru/20240901/vzryv-1969854621.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 01.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:03
2024-09-01T21:03
2024-09-01T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. Ранее в воскресенье агентство сообщило о серии взрывов в городе Сумы на фоне воздушной тревоги. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240901/peskov-1969812964.html
сумы
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
РБК-Украина: в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги