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В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии - РИА Новости, 01.09.2024
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:27
2024-09-01T21:27
2024-09-01T21:27
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. "Согласно первым прогнозам огромный успех для нашей АдГ! Большое спасибо всем избирателям и участникам кампании!" - написала Вайдель в социальной сети Х. По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% АдГ занимает первое место, что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа "Христианско-демократического союза" (ХДС) с 31,5% голосов, но АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюрингия, саксония, хдс/хсс, германия, в мире
Тюрингия, Саксония, ХДС/ХСС, Германия, В мире
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии
Сопредседатель АдГ назвала огромным успехом итоги выборов в Тюрингии и Саксонии