Рейтинг@Mail.ru
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/vybory-1969856254.html
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии - РИА Новости, 01.09.2024
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:27
2024-09-01T21:27
тюрингия
саксония
хдс/хсс
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900395967_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bb971349670f97cc067ff4e91cbdc4ba.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. "Согласно первым прогнозам огромный успех для нашей АдГ! Большое спасибо всем избирателям и участникам кампании!" - написала Вайдель в социальной сети Х. По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% АдГ занимает первое место, что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа "Христианско-демократического союза" (ХДС) с 31,5% голосов, но АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html
тюрингия
саксония
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900395967_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d00fe2a3495782423dab372ef7c947f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюрингия, саксония, хдс/хсс, германия, в мире
Тюрингия, Саксония, ХДС/ХСС, Германия, В мире
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии

Сопредседатель АдГ назвала огромным успехом итоги выборов в Тюрингии и Саксонии

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.
«
"Согласно первым прогнозам огромный успех для нашей АдГ! Большое спасибо всем избирателям и участникам кампании!" - написала Вайдель в социальной сети Х.
По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% АдГ занимает первое место, что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа "Христианско-демократического союза" (ХДС) с 31,5% голосов, но АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.
Глава регионального отделения правой партии Альтернатива для Германии Бьорн Хёке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"
Вчера, 17:52
 
ТюрингияСаксонияХДС/ХССГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала