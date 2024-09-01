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В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии

В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии - РИА Новости, 01.09.2024

В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T21:27

2024-09-01T21:27

2024-09-01T21:27

тюрингия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. "Согласно первым прогнозам огромный успех для нашей АдГ! Большое спасибо всем избирателям и участникам кампании!" - написала Вайдель в социальной сети Х. По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% АдГ занимает первое место, что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа "Христианско-демократического союза" (ХДС) с 31,5% голосов, но АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html

тюрингия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюрингия, саксония, хдс/хсс, германия, в мире