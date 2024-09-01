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Володин поздравил россиян с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024
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09:27 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/volodin-1969779224.html
Володин поздравил россиян с Днем знаний
Володин поздравил россиян с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024
Володин поздравил россиян с Днем знаний
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днём знаний. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:27
2024-09-01T09:27
общество
вячеслав володин
госдума рф
день знаний
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днём знаний. "Дорогие друзья, с Днём знаний вас! Этот год особый: 1 сентября выпало на воскресенье. Школьникам и студентам, родителям, бабушкам и дедушкам сегодняшний праздничный день можно провести вместе", - сообщил Володин. Он отметил, что учебный год начнется 2 сентября, и учителям, родителям предстоит вместе с детьми пройти путь получения знаний, раскрывая способности учеников и помогая добиваться результатов. "Желаю всем успехов, а школьникам и студентам — открытий и новых друзей. С праздником вас", - заключил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20240828/putin-1969024792.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, день знаний
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День знаний
Володин поздравил россиян с Днем знаний

Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с Днем знаний

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днём знаний.
"Дорогие друзья, с Днём знаний вас! Этот год особый: 1 сентября выпало на воскресенье. Школьникам и студентам, родителям, бабушкам и дедушкам сегодняшний праздничный день можно провести вместе", - сообщил Володин.
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28 августа, 16:48
Он отметил, что учебный год начнется 2 сентября, и учителям, родителям предстоит вместе с детьми пройти путь получения знаний, раскрывая способности учеников и помогая добиваться результатов.
"Желаю всем успехов, а школьникам и студентам — открытий и новых друзей. С праздником вас", - заключил председатель Госдумы.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФДень знаний
 
 
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