https://ria.ru/20240901/volodin-1969779224.html

Володин поздравил россиян с Днем знаний

Володин поздравил россиян с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024

Володин поздравил россиян с Днем знаний

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днём знаний. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:27

2024-09-01T09:27

2024-09-01T09:27

общество

вячеслав володин

госдума рф

день знаний

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днём знаний. "Дорогие друзья, с Днём знаний вас! Этот год особый: 1 сентября выпало на воскресенье. Школьникам и студентам, родителям, бабушкам и дедушкам сегодняшний праздничный день можно провести вместе", - сообщил Володин. Он отметил, что учебный год начнется 2 сентября, и учителям, родителям предстоит вместе с детьми пройти путь получения знаний, раскрывая способности учеников и помогая добиваться результатов. "Желаю всем успехов, а школьникам и студентам — открытий и новых друзей. С праздником вас", - заключил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20240828/putin-1969024792.html

https://ria.ru/20240812/lineyki-1965585214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф, день знаний