Украинские военные рассказали о коррупции в армии
Daily Beast: военные ВСУ винят коррумпированность Киева в неудачах на поле боя
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ряд украинских военных считают, что неудачи ВСУ на поле боя связаны в основном с коррумпированностью киевского режима, пишет издание Daily Beast, взявшая интервью у украинских военных.
Издание подчеркивает, что провалам Украины на поле боя способствовали медленные поставки военной помощи и ограничения на использование армией вооружений со стороны Запада, однако, на ряду с этим, критики утверждают, что в конечном итоге вина должна лечь на политическое и военное руководство страны.
"Коррупция - самая серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся в армии. Но за границей об этом мало пишут", - заявил изданию один из украинских военных.
Другой собеседник издания пожаловался, что ему пришлось покупать себе военное снаряжение на собственные сбережения. По его словам, в ходе конфликта военная экономика становилась жертвой некомпетентности и взяточничества. Он также считает, что в прорыве Россией обороны под Харьковом виноваты коррумпированные чиновники. "Они ничего не построили из-за коррупции. Они украли (деньги - ред.)", - заявил военный. По оценкам автора статьи, подобные настроения охватили большую часть Украины.
Издание Foreign Policy 29 июля со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что коррупция является одной из основных проблем Украины. Издание также привело слова украинского общественного деятеля и основателя "Киевского центра против коррупции" Елены Галушки, заявившей, что в стране еще не создан новый суд для рассмотрения дел против центральных органов власти.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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