https://ria.ru/20240901/vnukovo-1969761714.html
Во "Внуково" задержали вылет некоторых рейсов
Во "Внуково" задержали вылет некоторых рейсов - РИА Новости, 01.09.2024
Во "Внуково" задержали вылет некоторых рейсов
Вылет некоторых рейсов из аэропорта "Внуково" задерживается после отражения атаки БПЛА в Подмосковье, следует из информации онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:46
2024-09-01T02:46
2024-09-01T03:00
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
подольск
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вылет некоторых рейсов из аэропорта "Внуково" задерживается после отражения атаки БПЛА в Подмосковье, следует из информации онлайн-табло аэропорта.Мэр столицы Сергей Собянин в 1.20 мск сообщал, что в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.Так, по данным на 2.32 мск, согласно расписанию, задерживаются рейсы в Даламан, Уфу, Когалым, Измир, Дубай, Ереван, Стамбул, Актау и шесть вылетов в Анталью.В то же время, согласно онлайн-табло аэропортов, в Домодедово и Шереметьево вылет рейсов не задерживается.
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969761542.html
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подольск
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москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), подольск, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Подольск, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Во "Внуково" задержали вылет некоторых рейсов
Вылет некоторых рейсов из "Внуково" задержан после подавления БПЛА в Подмосковье