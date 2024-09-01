https://ria.ru/20240901/vnukovo-1969761714.html

Во "Внуково" задержали вылет некоторых рейсов

Во "Внуково" задержали вылет некоторых рейсов - РИА Новости, 01.09.2024

Во "Внуково" задержали вылет некоторых рейсов

Вылет некоторых рейсов из аэропорта "Внуково" задерживается после отражения атаки БПЛА в Подмосковье, следует из информации онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T02:46

2024-09-01T02:46

2024-09-01T03:00

москва

сергей собянин

московская область (подмосковье)

подольск

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вылет некоторых рейсов из аэропорта "Внуково" задерживается после отражения атаки БПЛА в Подмосковье, следует из информации онлайн-табло аэропорта.Мэр столицы Сергей Собянин в 1.20 мск сообщал, что в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.Так, по данным на 2.32 мск, согласно расписанию, задерживаются рейсы в Даламан, Уфу, Когалым, Измир, Дубай, Ереван, Стамбул, Актау и шесть вылетов в Анталью.В то же время, согласно онлайн-табло аэропортов, в Домодедово и Шереметьево вылет рейсов не задерживается.

https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969761542.html

москва

московская область (подмосковье)

подольск

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москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), подольск, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)