Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк
Чекунков: "Парк советского периода" планируют создать в спутнике Владивостока
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода Дальнего Востока и развития отношений с Китаем, с рабочим названием "Парк советского периода" планируют создать в городе-спутнике Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По словам министра, застройщики уже заявили о проектах возведения жилья более чем на миллион квадратных метров на территориях, примыкающих к периметру, определенному по мастер-плану под город-спутник Владивостока, и фактически эта территория уже активнейшим образом задействуется. Также он напомнил о планах по строительству центра образования для подготовки к поступлению в вузы России и, в первую очередь, в дальневосточные университеты китайских абитуриентов. В создание такого образовательного комплекса на площадке, непосредственно примыкающей к городу-спутнику, центр "Лунмэй" из КНР планирует проинвестировать до 5 миллиардов рублей.
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"Мы также рассчитываем создать в городе-спутнике развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода развития Дальнего Востока и развития наших отношений с Китаем. Рабочее название "Парк советского периода". Сейчас идет проработка этого проекта с заинтересованным инвестором", - сказал Чекунков.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.