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Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк - РИА Новости, 01.09.2024
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11:26 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/vladivostok-1969791185.html
Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк
Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк - РИА Новости, 01.09.2024
Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк
Развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода Дальнего Востока и развития отношений с Китаем, с рабочим названием "Парк советского... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:26
2024-09-01T11:26
экономика
дальний восток
китай
владивосток
алексей чекунков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода Дальнего Востока и развития отношений с Китаем, с рабочим названием "Парк советского периода" планируют создать в городе-спутнике Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По словам министра, застройщики уже заявили о проектах возведения жилья более чем на миллион квадратных метров на территориях, примыкающих к периметру, определенному по мастер-плану под город-спутник Владивостока, и фактически эта территория уже активнейшим образом задействуется. Также он напомнил о планах по строительству центра образования для подготовки к поступлению в вузы России и, в первую очередь, в дальневосточные университеты китайских абитуриентов. В создание такого образовательного комплекса на площадке, непосредственно примыкающей к городу-спутнику, центр "Лунмэй" из КНР планирует проинвестировать до 5 миллиардов рублей. "Мы также рассчитываем создать в городе-спутнике развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода развития Дальнего Востока и развития наших отношений с Китаем. Рабочее название "Парк советского периода". Сейчас идет проработка этого проекта с заинтересованным инвестором", - сказал Чекунков. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
https://ria.ru/20240830/razvitie-1969372660.html
https://ria.ru/20240831/vladivostok-1969687127.html
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экономика, дальний восток, китай, владивосток, алексей чекунков
Экономика, Дальний Восток, Китай, Владивосток, Алексей Чекунков
Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк

Чекунков: "Парк советского периода" планируют создать в спутнике Владивостока

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода Дальнего Востока и развития отношений с Китаем, с рабочим названием "Парк советского периода" планируют создать в городе-спутнике Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По словам министра, застройщики уже заявили о проектах возведения жилья более чем на миллион квадратных метров на территориях, примыкающих к периметру, определенному по мастер-плану под город-спутник Владивостока, и фактически эта территория уже активнейшим образом задействуется. Также он напомнил о планах по строительству центра образования для подготовки к поступлению в вузы России и, в первую очередь, в дальневосточные университеты китайских абитуриентов. В создание такого образовательного комплекса на площадке, непосредственно примыкающей к городу-спутнику, центр "Лунмэй" из КНР планирует проинвестировать до 5 миллиардов рублей.
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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"Мы также рассчитываем создать в городе-спутнике развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода развития Дальнего Востока и развития наших отношений с Китаем. Рабочее название "Парк советского периода". Сейчас идет проработка этого проекта с заинтересованным инвестором", - сказал Чекунков.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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ЭкономикаДальний ВостокКитайВладивостокАлексей Чекунков
 
 
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