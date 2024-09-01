https://ria.ru/20240901/vladivostok-1969791185.html

Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк

Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк - РИА Новости, 01.09.2024

Во Владивостоке планируют создать развлекательный парк

Развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода Дальнего Востока и развития отношений с Китаем, с рабочим названием "Парк советского... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:26

2024-09-01T11:26

2024-09-01T11:26

экономика

дальний восток

китай

владивосток

алексей чекунков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода Дальнего Востока и развития отношений с Китаем, с рабочим названием "Парк советского периода" планируют создать в городе-спутнике Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По словам министра, застройщики уже заявили о проектах возведения жилья более чем на миллион квадратных метров на территориях, примыкающих к периметру, определенному по мастер-плану под город-спутник Владивостока, и фактически эта территория уже активнейшим образом задействуется. Также он напомнил о планах по строительству центра образования для подготовки к поступлению в вузы России и, в первую очередь, в дальневосточные университеты китайских абитуриентов. В создание такого образовательного комплекса на площадке, непосредственно примыкающей к городу-спутнику, центр "Лунмэй" из КНР планирует проинвестировать до 5 миллиардов рублей. "Мы также рассчитываем создать в городе-спутнике развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода развития Дальнего Востока и развития наших отношений с Китаем. Рабочее название "Парк советского периода". Сейчас идет проработка этого проекта с заинтересованным инвестором", - сказал Чекунков. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

https://ria.ru/20240830/razvitie-1969372660.html

https://ria.ru/20240831/vladivostok-1969687127.html

дальний восток

китай

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дальний восток, китай, владивосток, алексей чекунков