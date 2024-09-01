https://ria.ru/20240901/vertolety-1969817917.html

Вертолеты Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье

Вертолеты Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 01.09.2024

Вертолеты Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье

Экипажи армейской авиации вертолетов Ка-52М нанесли удары по боевикам и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:07

2024-09-01T15:07

2024-09-01T15:30

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экипажи армейской авиации вертолетов Ка-52М нанесли удары по боевикам и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

https://ria.ru/20240901/peskov-1969812964.html

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Уничтожение части ВСУ экипажами вертолетов Ка-52М и Ми-8 в курском приграничье Экипажи вертолетов Ка-52м уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ, представив соответствующие кадры 2024-09-01T15:07 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность