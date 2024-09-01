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Вертолеты Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье
Вертолеты Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 01.09.2024
Вертолеты Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье
Экипажи армейской авиации вертолетов Ка-52М нанесли удары по боевикам и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:07
2024-09-01T15:07
2024-09-01T15:30
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экипажи армейской авиации вертолетов Ка-52М нанесли удары по боевикам и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
https://ria.ru/20240901/peskov-1969812964.html
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Уничтожение части ВСУ экипажами вертолетов Ка-52М и Ми-8 в курском приграничье
Экипажи вертолетов Ка-52м уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ, представив соответствующие кадры
2024-09-01T15:07
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Вертолеты Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье
Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье