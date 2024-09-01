https://ria.ru/20240901/vaktsinatsija-1969824386.html

В секторе Газа началась вакцинация от полиомиелита

В секторе Газа началась вакцинация от полиомиелита - РИА Новости, 01.09.2024

В секторе Газа началась вакцинация от полиомиелита

Вакцинация детей от полиомиелита началась в воскресенье утром в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:55

2024-09-01T15:55

2024-09-01T15:55

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ГАЗА, 1 сен - РИА Новости. Вакцинация детей от полиомиелита началась в воскресенье утром в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. В субботу министерство здравоохранения сектора Газа объявило о начале кампании по вакцинации детей от полиомиелита. В центральную часть Газы было доставлено порядка 1,2 миллиона доз для вакцинации. В воскресенье в Нусейрате собрались семьи с детьми. Вакцинация проходит на территории центра первичной медицинской помощи в лагере. "Сегодня первый день кампании по вакцинации от полиомиелита. Кампания необходима для детей в возрасте от одного дня и абсолютно безвредна", - сообщил агентству один из организаторов кампании Махмуд Хмейда. Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240823/bolezni-1968105745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина