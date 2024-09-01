https://ria.ru/20240901/vaktsinatsija-1969824386.html
В секторе Газа началась вакцинация от полиомиелита
В секторе Газа началась вакцинация от полиомиелита - РИА Новости, 01.09.2024
В секторе Газа началась вакцинация от полиомиелита
Вакцинация детей от полиомиелита началась в воскресенье утром в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:55
2024-09-01T15:55
2024-09-01T15:55
в мире
здоровье - общество
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg
ГАЗА, 1 сен - РИА Новости. Вакцинация детей от полиомиелита началась в воскресенье утром в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. В субботу министерство здравоохранения сектора Газа объявило о начале кампании по вакцинации детей от полиомиелита. В центральную часть Газы было доставлено порядка 1,2 миллиона доз для вакцинации. В воскресенье в Нусейрате собрались семьи с детьми. Вакцинация проходит на территории центра первичной медицинской помощи в лагере. "Сегодня первый день кампании по вакцинации от полиомиелита. Кампания необходима для детей в возрасте от одного дня и абсолютно безвредна", - сообщил агентству один из организаторов кампании Махмуд Хмейда. Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240823/bolezni-1968105745.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0e07252fe6d6ed1cc8ed464da13f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина
В мире, Здоровье - Общество, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина
В секторе Газа началась вакцинация от полиомиелита
В лагере Нусейрат в секторе Газа началась вакцинация детей от полиомиелита
ГАЗА, 1 сен - РИА Новости. Вакцинация детей от полиомиелита началась в воскресенье утром в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу министерство здравоохранения сектора Газа объявило о начале кампании по вакцинации детей от полиомиелита.
В центральную часть Газы было доставлено порядка 1,2 миллиона доз для вакцинации. В воскресенье в Нусейрате собрались семьи с детьми. Вакцинация проходит на территории центра первичной медицинской помощи в лагере.
«
"Сегодня первый день кампании по вакцинации от полиомиелита. Кампания необходима для детей в возрасте от одного дня и абсолютно безвредна", - сообщил агентству один из организаторов кампании Махмуд Хмейда.
Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора.
ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
.
В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.