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Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2024
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09:08 01.09.2024 (обновлено: 09:29 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/uzbekistan-1969777729.html
Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин
Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2024
Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана, отметив укрепление позиции страны на... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:08
2024-09-01T09:29
узбекистан
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шос
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владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана, отметив укрепление позиции страны на мировой арене, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене. Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Путин также выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - добавляется в поздравлении.Президент России также пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.
https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969609384.html
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узбекистан, россия, шос, снг, владимир путин, в мире
Узбекистан, Россия, ШОС, СНГ, Владимир Путин, В мире
Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин

Путин отметил эффективное взаимодействие с Узбекистаном в рамках СНГ и ШОС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана, отметив укрепление позиции страны на мировой арене, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене. Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.
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Путин также выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - добавляется в поздравлении.
Президент России также пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.
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