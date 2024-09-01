Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин
Путин отметил эффективное взаимодействие с Узбекистаном в рамках СНГ и ШОС
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана, отметив укрепление позиции страны на мировой арене, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене. Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.
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Путин также выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - добавляется в поздравлении.
Президент России также пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.
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