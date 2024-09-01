https://ria.ru/20240901/uzbekistan-1969777729.html

Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин

Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2024

Узбекистан укрепляет позиции на мировой арене, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана, отметив укрепление позиции страны на... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:08

2024-09-01T09:08

2024-09-01T09:29

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана, отметив укрепление позиции страны на мировой арене, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене. Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Путин также выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - добавляется в поздравлении.Президент России также пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.

https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969609384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, шос, снг, владимир путин, в мире