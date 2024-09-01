https://ria.ru/20240901/ulan-ude-1969818099.html

В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус

В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус - РИА Новости, 01.09.2024

В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус

Фура и микроавтобус столкнулись в районе остановки Поселье в Улан-Удэ, 11 человек пострадали, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:08

2024-09-01T15:08

2024-09-01T15:21

происшествия

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 1 сен – РИА Новости. Фура и микроавтобус столкнулись в районе остановки Поселье в Улан-Удэ, 11 человек пострадали, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своем Telegram-канале. "Сегодня после обеда в районе остановки Поселье произошло ДТП, в котором столкнулись фура и микроавтобус маршрута №33. В результате пострадало 11 человек, в том числе 6 детей", - написала Лудупова. По её словам, у двоих пострадавших состояние средней степени тяжести, пациентов в тяжелом состоянии нет. Семь медицинских бригад доставили в детскую республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919652332.html

улан-удэ

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, улан-удэ