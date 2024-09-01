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В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус - РИА Новости, 01.09.2024
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15:08 01.09.2024 (обновлено: 15:21 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ulan-ude-1969818099.html
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус - РИА Новости, 01.09.2024
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус
Фура и микроавтобус столкнулись в районе остановки Поселье в Улан-Удэ, 11 человек пострадали, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:08
2024-09-01T15:21
происшествия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 1 сен – РИА Новости. Фура и микроавтобус столкнулись в районе остановки Поселье в Улан-Удэ, 11 человек пострадали, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своем Telegram-канале. "Сегодня после обеда в районе остановки Поселье произошло ДТП, в котором столкнулись фура и микроавтобус маршрута №33. В результате пострадало 11 человек, в том числе 6 детей", - написала Лудупова. По её словам, у двоих пострадавших состояние средней степени тяжести, пациентов в тяжелом состоянии нет. Семь медицинских бригад доставили в детскую республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.
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происшествия, улан-удэ
Происшествия, Улан-Удэ
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус

В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус, пострадали 11 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БурятияДТП в районе остановки Поселье в Улан-Удэ
ДТП в районе остановки Поселье в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Бурятия
ДТП в районе остановки Поселье в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 1 сен – РИА Новости. Фура и микроавтобус столкнулись в районе остановки Поселье в Улан-Удэ, 11 человек пострадали, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своем Telegram-канале.
"Сегодня после обеда в районе остановки Поселье произошло ДТП, в котором столкнулись фура и микроавтобус маршрута №33. В результате пострадало 11 человек, в том числе 6 детей", - написала Лудупова.
По её словам, у двоих пострадавших состояние средней степени тяжести, пациентов в тяжелом состоянии нет. Семь медицинских бригад доставили в детскую республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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