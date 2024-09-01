https://ria.ru/20240901/ulan-ude-1969818099.html
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус - РИА Новости, 01.09.2024
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус
Фура и микроавтобус столкнулись в районе остановки Поселье в Улан-Удэ, 11 человек пострадали, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:08
2024-09-01T15:08
2024-09-01T15:21
происшествия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 1 сен – РИА Новости. Фура и микроавтобус столкнулись в районе остановки Поселье в Улан-Удэ, 11 человек пострадали, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своем Telegram-канале. "Сегодня после обеда в районе остановки Поселье произошло ДТП, в котором столкнулись фура и микроавтобус маршрута №33. В результате пострадало 11 человек, в том числе 6 детей", - написала Лудупова. По её словам, у двоих пострадавших состояние средней степени тяжести, пациентов в тяжелом состоянии нет. Семь медицинских бригад доставили в детскую республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919652332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус
В Улан-Удэ столкнулись фура и микроавтобус, пострадали 11 человек
УЛАН-УДЭ, 1 сен – РИА Новости.
Фура и микроавтобус столкнулись в районе остановки Поселье в Улан-Удэ, 11 человек пострадали, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своем Telegram-канале
.
"Сегодня после обеда в районе остановки Поселье произошло ДТП, в котором столкнулись фура и микроавтобус маршрута №33. В результате пострадало 11 человек, в том числе 6 детей", - написала Лудупова.
По её словам, у двоих пострадавших состояние средней степени тяжести, пациентов в тяжелом состоянии нет. Семь медицинских бригад доставили в детскую республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.