https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html

Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине

Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине - РИА Новости, 01.09.2024

Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине

США демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:02

2024-09-01T13:02

2024-09-01T13:02

украина

сша

россия

дмитрий песков

павел зарубин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Соединенные Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика