Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине
США демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:02
2024-09-01T13:02
украина
сша
россия
дмитрий песков
павел зарубин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Соединенные Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине

Песков: США увеличивают степень вовлеченности в конфликт вокруг Украины

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Соединенные Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина
14 июня, 20:57
 
УкраинаСШАРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала