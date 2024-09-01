https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине
США демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:02
2024-09-01T13:02
2024-09-01T13:02
украина
сша
россия
дмитрий песков
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Соединенные Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине
Песков: США увеличивают степень вовлеченности в конфликт вокруг Украины