https://ria.ru/20240901/ukraina-1969765858.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.09.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T04:51
2024-09-01T04:51
2024-09-01T04:51
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Тревога в Одесской области прозвучала в 02.21 мск, в Сумской – в 03.24, Харьковской – в 04.29. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Тревога в Одесской области прозвучала в 02.21 мск, в Сумской – в 03.24, Харьковской – в 04.29.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.