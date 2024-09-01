https://ria.ru/20240901/ukraina-1969765858.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.09.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T04:51

2024-09-01T04:51

2024-09-01T04:51

специальная военная операция на украине

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одесская область

украина

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Тревога в Одесской области прозвучала в 02.21 мск, в Сумской – в 03.24, Харьковской – в 04.29. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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одесская область

украина

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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф