https://ria.ru/20240901/udar-1969836621.html
Израильская армия нанесла удар по военным ХАМАС в Газе
Израильская армия нанесла удар по военным ХАМАС в Газе - РИА Новости, 01.09.2024
Израильская армия нанесла удар по военным ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в городе Газа, где была расположена штаб-квартира бойцов палестинского движения ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:53
2024-09-01T17:53
2024-09-01T17:53
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в городе Газа, где была расположена штаб-квартира бойцов палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. "Некоторое время назад ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре, расположенном на территории школы "Сафад" в городе Газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе также отметили, что перед нанесением авиаудара были приняты необходимые меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства
https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия нанесла удар по военным ХАМАС в Газе
Израильская армия нанесла удар по военным ХАМАС на территории школы в Газе
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в городе Газа, где была расположена штаб-квартира бойцов палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре, расположенном на территории школы "Сафад" в городе Газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
В пресс-службе также отметили, что перед нанесением авиаудара были приняты необходимые меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства