https://ria.ru/20240901/udar-1969836621.html

Израильская армия нанесла удар по военным ХАМАС в Газе

Израильская армия нанесла удар по военным ХАМАС в Газе - РИА Новости, 01.09.2024

Израильская армия нанесла удар по военным ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в городе Газа, где была расположена штаб-квартира бойцов палестинского движения ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:53

2024-09-01T17:53

2024-09-01T17:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в городе Газа, где была расположена штаб-квартира бойцов палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. "Некоторое время назад ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре, расположенном на территории школы "Сафад" в городе Газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе также отметили, что перед нанесением авиаудара были приняты необходимые меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства

https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году