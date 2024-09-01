https://ria.ru/20240901/uchebnik-1969851560.html

В Белоруссии протестируют новый учебник истории

В Белоруссии протестируют новый учебник истории - РИА Новости, 01.09.2024

В Белоруссии протестируют новый учебник истории

Министр образования Белоруссии Андрей Иванец сообщил, что в новом учебном году в республике будет тестироваться учебник по истории для 11 классов школ, в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:38

2024-09-01T20:38

2024-09-01T20:38

в мире

белоруссия

священная римская империя

александр лукашенко

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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Министр образования Белоруссии Андрей Иванец сообщил, что в новом учебном году в республике будет тестироваться учебник по истории для 11 классов школ, в котором нашли отражение события в период и после президентских выборов в 2020 году. "Перед тем, как мы в этом году издали для всех школ учебное пособие, в прошлом году оно проходило испытания, апробацию на 21 школе нашей страны. И те школы, которые были в прошлом году "в пилоте", с 1 сентября в 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет по новому учебнику… И там, как раз-таки… уже нашли свое отражение события 2020 года со всеми оценками: почему и кто хотел совершить… государственный переворот", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ. Он добавил, что в учебнике также будет рассказывать о формировании Всебелорусского народного собрания, введении единого дня голосования на парламентских и местных выборах. Иванец также отметил, что ученики 10-х классов будут изучать историю Белоруссии по-новому – в контексте всемирной истории, в связи с этим был разработан новый учебник. "С 1 сентября этого учебного года все 10-классники начнут изучать новый предмет. Это будет история Беларуси в контексте всемирной истории", - сообщил он. По словам министра, учебник содержит огромное количество иллюстративного материала: это карты, фотографии, схемы. "Половина учебного материала – это у нас методический материал. Это может быть и лента времени для лучшего усвоения материалов. И, самое главное то, что тот методический аппарат, который мы внедрили, он позволяет сформировать чувство уважения к своей истории, к своей стране. И, например, в конце каждого раздела мы обязательно имеем ленту времени – что происходило в мире. Например, 962 год – это провозглашение Священной Римской Империи. На территории Беларуси 960-970 – начало формирования Полоцкого княжества. То есть это еще раз подчеркивает то, что на белорусских землях государственность развивалась одновременно, а где-то, может быть, и с опережающими темпами, чем в других западноевропейских странах", - подчеркнул глава минобразования. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

https://ria.ru/20240406/vuz-1938192848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, священная римская империя, александр лукашенко