https://ria.ru/20240901/turistka-1969755836.html

В Турции идет расследование гибели российской туристки

В Турции идет расследование гибели российской туристки - РИА Новости, 01.09.2024

В Турции идет расследование гибели российской туристки

Турецкая сторона устанавливает причины гибели российской туристки, пропавшей с 17 августа, ведётся следствие, говорится в заявлении генконсульства РФ в Анталье. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:50

2024-09-01T00:50

2024-09-01T00:50

россия

анталья (провинция)

мармарис

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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Турецкая сторона устанавливает причины гибели российской туристки, пропавшей с 17 августа, ведётся следствие, говорится в заявлении генконсульства РФ в Анталье. Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после вскрытия, сообщила в субботу газета Milliyet. Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. "Тридцать первого августа, по предварительной информации, в результате поисково-спасательной операции в окрестностях г.Мармарис найдено тело российской туристки, пропавшей 17 августа. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются причины гибели россиянки. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее",- говорится в заявлении российского диппредставительства, распространенном в Telegram-канале. Генконсульство России в Анталье также сообщило, что дипломаты находятся в постоянном контакте с родственниками россиянки, соответствующими турецкими службами, окажет необходимое содействие в вопросах оформления документов и репатриации погибшей на Родину. "Ход расследования дела находится на приоритетном контроле Генконсульства России в Анталье. В контексте данной ситуации Генконсульство призывает россиян избегать самостоятельных одиночных походов в горы и другие безлюдные места, а также в целом проявлять максимальную осторожность при проведении отдыха за рубежом",- говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240829/turist-1969305502.html

https://ria.ru/20240809/masvingo-1965278609.html

россия

анталья (провинция)

мармарис

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россия, анталья (провинция), мармарис