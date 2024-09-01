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Тестирование операций с цифровым рублем переходит на новый этап - РИА Новости, 01.09.2024
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00:24 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/tsifrovoy_rubl-1969754533.html
Тестирование операций с цифровым рублем переходит на новый этап
Тестирование операций с цифровым рублем переходит на новый этап - РИА Новости, 01.09.2024
Тестирование операций с цифровым рублем переходит на новый этап
ЦБ РФ с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю, количество участников вырастет примерно в 15 раз, до 9 тысяч человек, а компаний – почти в 55... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:24
2024-09-01T00:24
россия
экономика
ольга скоробогатова
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ЦБ РФ с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю, количество участников вырастет примерно в 15 раз, до 9 тысяч человек, а компаний – почти в 55 раз, до 1200, число операций пополнят оплата по динамическому QR-коду и переводы между компаниями. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности. В начале июля первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила о расширении с 1 сентября пилотного проекта по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций. "Пока операции с цифровой национальной валютой будут доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в пилотировании с самого начала, августа 2023 года. В дальнейшем этот список будет дополняться", - пояснила пресс-служба ЦБ в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Также Банк России напомнил, что в пилоте появятся новые операции. "Теперь участникам будут доступны не только открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи (смарт-контракты), но и оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями", - отметил ЦБ. В начале августа глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, на переход к массовому использованию уйдет пять-семь лет. По данным Банка России, опубликованным в середине августа, за год пилотирования цифрового рубля участники провели почти 40 тысяч операций с ним: сделали более 30 тысяч переводов друг другу, в том числе 4 тысячи с использованием смарт-контрактов; 9 тысяч раз оплатили товары и услуги.
https://ria.ru/20240802/rubl-1963569293.html
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россия, экономика, ольга скоробогатова, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Ольга Скоробогатова, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Тестирование операций с цифровым рублем переходит на новый этап

ЦБ с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ЦБ РФ с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю, количество участников вырастет примерно в 15 раз, до 9 тысяч человек, а компаний – почти в 55 раз, до 1200, число операций пополнят оплата по динамическому QR-коду и переводы между компаниями.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности. В начале июля первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила о расширении с 1 сентября пилотного проекта по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций.
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"Пока операции с цифровой национальной валютой будут доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в пилотировании с самого начала, августа 2023 года. В дальнейшем этот список будет дополняться", - пояснила пресс-служба ЦБ в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Также Банк России напомнил, что в пилоте появятся новые операции. "Теперь участникам будут доступны не только открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи (смарт-контракты), но и оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями", - отметил ЦБ.
В начале августа глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, на переход к массовому использованию уйдет пять-семь лет.
По данным Банка России, опубликованным в середине августа, за год пилотирования цифрового рубля участники провели почти 40 тысяч операций с ним: сделали более 30 тысяч переводов друг другу, в том числе 4 тысячи с использованием смарт-контрактов; 9 тысяч раз оплатили товары и услуги.
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