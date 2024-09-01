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Россия продолжит прилагать усилия для освобождения Труфанова в Газе - РИА Новости, 01.09.2024
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10:22 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/trufanov-1969784960.html
Россия продолжит прилагать усилия для освобождения Труфанова в Газе
Россия продолжит прилагать усилия для освобождения Труфанова в Газе - РИА Новости, 01.09.2024
Россия продолжит прилагать усилия для освобождения Труфанова в Газе
Российские дипломаты продолжат прилагать усилия для освобождения из сектора Газа гражданина РФ Александра Труфанова, который был похищен палестинским движением... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:22
2024-09-01T10:22
в мире
россия
израиль
рафах (провинция)
анатолий викторов
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Российские дипломаты продолжат прилагать усилия для освобождения из сектора Газа гражданина РФ Александра Труфанова, который был похищен палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова", - говорится в заявлении посла, которое распространила пресс-служба российской дипломатической миссии. "Позиция России остаётся неизменной - не дальнейшая эскалация, а только скорейшее прекращение боевых действий адекватно отвечает решению всех острых гуманитарных задач, включая освобождение всех остающихся в секторе Газа заложников", - подчеркнул Викторов. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240901/izrail-1969776550.html
https://ria.ru/20240612/zalozhnik-1952437981.html
россия
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в мире, россия, израиль, рафах (провинция), анатолий викторов, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Рафах (провинция), Анатолий Викторов, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия продолжит прилагать усилия для освобождения Труфанова в Газе

Российские дипломаты продолжат усилия для освобождения заложника ХАМАС Труфанова

© Посольство Израиля в России/TelegramКадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Посольство Израиля в России/Telegram
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Российские дипломаты продолжат прилагать усилия для освобождения из сектора Газа гражданина РФ Александра Труфанова, который был похищен палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова", - говорится в заявлении посла, которое распространила пресс-служба российской дипломатической миссии.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС
Вчера, 08:57
"Позиция России остаётся неизменной - не дальнейшая эскалация, а только скорейшее прекращение боевых действий адекватно отвечает решению всех острых гуманитарных задач, включая освобождение всех остающихся в секторе Газа заложников", - подчеркнул Викторов.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Семья россиянина о плене ХАМАС: заложники спали на полу, еды не хватало
12 июня, 21:09
 
В миреРоссияИзраильРафах (провинция)Анатолий ВикторовАлександр ЛобановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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