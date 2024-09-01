https://ria.ru/20240901/trufanov-1969784960.html

Россия продолжит прилагать усилия для освобождения Труфанова в Газе

Россия продолжит прилагать усилия для освобождения Труфанова в Газе - РИА Новости, 01.09.2024

Россия продолжит прилагать усилия для освобождения Труфанова в Газе

Российские дипломаты продолжат прилагать усилия для освобождения из сектора Газа гражданина РФ Александра Труфанова, который был похищен палестинским движением... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:22

2024-09-01T10:22

2024-09-01T10:22

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Российские дипломаты продолжат прилагать усилия для освобождения из сектора Газа гражданина РФ Александра Труфанова, который был похищен палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова", - говорится в заявлении посла, которое распространила пресс-служба российской дипломатической миссии. "Позиция России остаётся неизменной - не дальнейшая эскалация, а только скорейшее прекращение боевых действий адекватно отвечает решению всех острых гуманитарных задач, включая освобождение всех остающихся в секторе Газа заложников", - подчеркнул Викторов. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240901/izrail-1969776550.html

https://ria.ru/20240612/zalozhnik-1952437981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, израиль, рафах (провинция), анатолий викторов, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году