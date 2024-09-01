https://ria.ru/20240901/tovary-1969728627.html

Столичные предприятия производят все необходимое для учебы школьников

Столичные предприятия производят все необходимое для учебы школьников - РИА Новости, 01.09.2024

Столичные предприятия производят все необходимое для учебы школьников

Московские промпредприятия выпускают полный ассортимент товаров для учащихся школ: одежду, учебные принадлежности, игрушки, а также мебель,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:45

2024-09-01T09:45

2024-09-01T09:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

технологии

москва

россия

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Московские промпредприятия выпускают полный ассортимент товаров для учащихся школ: одежду, учебные принадлежности, игрушки, а также мебель, научно-развлекательные наборы, идентификационные карты, интерактивное оборудование и другую продукцию, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что к новому учебному году производители увеличили выпуск продукции и значительно расширили ассортимент, тем самым удовлетворив спрос на качественные школьные товары."Развитый в Москве инвестклимат позволяет промышленникам стабильно наращивать объемы выпускаемой продукции, закрывая потребности москвичей и жителей других регионов страны. В городе порядка тридцати предприятий изготавливают высокотехнологичное школьное оборудование, канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие изделия для детей", – привели в ДИПП слова Гарбузова.Он пояснил, что в преддверии нового учебного года они увеличили ассортимент, производство и объемы выпуска и поставки товаров для школьников. Например, с января по июнь текущего года в Москве на 10% выросло производство обуви, в том числе детской и ортопедической, на 37% — выпуск канцелярии.Так, московский производитель ProEcopen выпускает шариковые ручки и блокноты из вторсырья. А компания "Фотоэксперт", которая является резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", производит школьные постеры с расписаниями уроков, тетради и наклейки.Кроме того, в Москве производят одежду для детей и подростков. Так, за первые полгода было произведено свыше ста тысяч пиджаков, блейзеров и брюк. К примеру, предприятие "Старт" выпускает школьную и спортивную форму, а компания Bask – детские комбинезоны, куртки и термобелье. Форму для школы и ортопедическую обувь выпускает компания "Ортомода", добавили в ДИПП.Также в Москве производят интерактивное оборудование для обучения. "САГА Технологии" выпускает роботов для занятий по программированию, робототехнике и информатике. NexTouch, которая является резидентом московской ОЭЗ, специализируется на производстве интерактивных комплексов, заменяющих доску и флипчарты. В комплексах есть встроенная панель индукционной петли для пользователей с нарушением слуха. Благодаря ей они получают звук непосредственно на слуховой аппарат.К новому учебному года производитель выпустил обновление ПО, как требует министерство просвещения России.Также компания, производящая смарт-карты и RFID-идентификаторы ISBC, расширила линейку продукции. Теперь предприятие выпускает карты с известными картинами: "Купание красного коня", "Черный квадрат", "Рождение Венеры", "Купчиха за чаем". Годовой объем производства – свыше 500 тысяч смарт-карт, браслетов, попсокетов с NFC-меткой.В столице также производят обучающие комплекты для проектной деятельности. Они помогают школьникам в изучении естественных и точных науки. К примеру, еще один резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "Научные развлечения" – выпускает наборы и цифровые лаборатории для уроков физики, химии, биологии, экологии, математики, информатики и робототехники. Предприятие 3DQuality производит интерактивный шахматный тренажер, а COALICIA – качественные гипоаллергенные мягкие игрушки, заключили в ДИПП.

https://ria.ru/20240829/proizvodstvo-1969142539.html

https://ria.ru/20240829/kontrakty-1969202334.html

https://ria.ru/20240828/moskva-1968953077.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, россия, анатолий гарбузов