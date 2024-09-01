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Итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре
Итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре - РИА Новости, 01.09.2024
Итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре
Следствие ждет результата экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе в сентябре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:05
2024-09-01T07:05
2024-09-01T07:05
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следствие ждет результата экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе в сентябре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующей день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован.В рамках расследования дела, согласно имеющимся по данным, необходимо получить заключения взрывотехнических экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, омская область, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Омская область, Украина
Итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре
Результаты экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре