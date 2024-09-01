https://ria.ru/20240901/terakt-1969769867.html

Итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре

Итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре - РИА Новости, 01.09.2024

Итоги экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе будут готовы в сентябре

Следствие ждет результата экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе в сентябре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:05

2024-09-01T07:05

2024-09-01T07:05

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

омская область

украина

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следствие ждет результата экспертиз по делу о теракте в тоннеле на БАМе в сентябре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующей день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован.В рамках расследования дела, согласно имеющимся по данным, необходимо получить заключения взрывотехнических экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре.

https://ria.ru/20240821/obvinyaemyy-1967444496.html

россия

омская область

украина

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, омская область, украина