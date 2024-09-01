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Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.09.2024
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:10
2024-09-01T13:10
2024-09-01T13:19
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по личному составу и технике ВСУ в Сумской области