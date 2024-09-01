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Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.09.2024
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13:10 01.09.2024 (обновлено: 13:19 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/sumskaya-1969802351.html
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.09.2024
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:10
2024-09-01T13:19
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка", - говорится в сообщении.
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Авиация нанесла удары по личному составу и технике ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка", - говорится в сообщении.
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