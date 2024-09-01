https://ria.ru/20240901/sumskaya-1969802351.html

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.09.2024

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:10

2024-09-01T13:10

2024-09-01T13:19

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность