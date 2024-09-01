https://ria.ru/20240901/ssha-1969802558.html

США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков

США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024

США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков

США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:12

2024-09-01T13:12

2024-09-01T13:12

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

сша

павел зарубин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это фактически несколько десятилетий, когда Соединенные Штаты последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на Россию, оговариваясь по Фрейду: "перезагрузка" - "перегрузка", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря о российско-американских отношениях. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, сша, павел зарубин, в мире