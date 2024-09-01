https://ria.ru/20240901/ssha-1969802558.html
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков
США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:12
2024-09-01T13:12
2024-09-01T13:12
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
сша
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это фактически несколько десятилетий, когда Соединенные Штаты последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на Россию, оговариваясь по Фрейду: "перезагрузка" - "перегрузка", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря о российско-американских отношениях. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, сша, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, США, Павел Зарубин, В мире
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков
Песков: США последовательно наступали на интересы России, давили на нее