Рейтинг@Mail.ru
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/ssha-1969802558.html
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков
США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:12
2024-09-01T13:12
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
сша
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это фактически несколько десятилетий, когда Соединенные Штаты последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на Россию, оговариваясь по Фрейду: "перезагрузка" - "перегрузка", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря о российско-американских отношениях. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, сша, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, США, Павел Зарубин, В мире
США последовательно наступали на интересы России, заявил Песков

Песков: США последовательно наступали на интересы России, давили на нее

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это фактически несколько десятилетий, когда Соединенные Штаты последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на Россию, оговариваясь по Фрейду: "перезагрузка" - "перегрузка", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря о российско-американских отношениях.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковСШАПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала