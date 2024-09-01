https://ria.ru/20240901/ssha-1969800095.html

США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков

США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024

США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков

США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:45

2024-09-01T12:45

2024-09-01T13:08

в мире

сша

украина

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."США, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html

сша

украина

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, дмитрий песков