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США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:45
2024-09-01T12:45
2024-09-01T13:08
в мире
сша
украина
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."США, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков
Песков: США вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на их заявления