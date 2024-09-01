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США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 01.09.2024 (обновлено: 13:08 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ssha-1969800095.html
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:45
2024-09-01T13:08
в мире
сша
украина
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."США, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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сша
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в мире, сша, украина, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, заявил Песков

Песков: США вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на их заявления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, несмотря на многие заявления об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДмитрий Песков
 
 
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