https://ria.ru/20240901/ssha-1969761274.html

США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море

США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 01.09.2024

США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море

США осуждают "эскалационные" шаги КНР в Южно-Китайском море и призывают Пекин воздерживаться от любого опасного и дестабилизирующего поведения, заявил в субботу РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T02:30

2024-09-01T02:30

2024-09-01T02:30

китай

южно-китайское море

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. США осуждают "эскалационные" шаги КНР в Южно-Китайском море и призывают Пекин воздерживаться от любого опасного и дестабилизирующего поведения, заявил в субботу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя столкновение судов КНР и Филиппин. По версии правительства США, корабль береговой охраны ранее днем преднамеренно трижды протаранил судно береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море, "поставив под угрозу" безопасность экипажа на борту. "США поддерживают своего союзника в лице Филиппин и осуждают опасные и эскалационные действия КНР в отношении законных морских операций филиппинского флота в Южно-Китайском море 31 августа", - говорится в распространенном заявлении Миллера. В Вашингтоне призвали КНР "согласовывать свои (территориальные) претензии с нормами международного права и воздерживаться от опасного и дестабилизирующего поведения". "Незаконные претензии КНР на "территориальный суверенитет" над океанскими районами, где нет сухопутной территории, и ее все более агрессивные действия угрожают свободе судоходства и перелетов всех стран", - указали в госдепе США. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html

https://ria.ru/20240829/kitay-1969206370.html

китай

южно-китайское море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, южно-китайское море, в мире, сша