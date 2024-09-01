Рейтинг@Mail.ru
США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/ssha-1969761274.html
США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море
США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 01.09.2024
США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море
США осуждают "эскалационные" шаги КНР в Южно-Китайском море и призывают Пекин воздерживаться от любого опасного и дестабилизирующего поведения, заявил в субботу РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:30
2024-09-01T02:30
китай
южно-китайское море
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_0:202:3930:2413_1920x0_80_0_0_3b260f8417b892651519420d19a5231e.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. США осуждают "эскалационные" шаги КНР в Южно-Китайском море и призывают Пекин воздерживаться от любого опасного и дестабилизирующего поведения, заявил в субботу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя столкновение судов КНР и Филиппин. По версии правительства США, корабль береговой охраны ранее днем преднамеренно трижды протаранил судно береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море, "поставив под угрозу" безопасность экипажа на борту. "США поддерживают своего союзника в лице Филиппин и осуждают опасные и эскалационные действия КНР в отношении законных морских операций филиппинского флота в Южно-Китайском море 31 августа", - говорится в распространенном заявлении Миллера. В Вашингтоне призвали КНР "согласовывать свои (территориальные) претензии с нормами международного права и воздерживаться от опасного и дестабилизирующего поведения". "Незаконные претензии КНР на "территориальный суверенитет" над океанскими районами, где нет сухопутной территории, и ее все более агрессивные действия угрожают свободе судоходства и перелетов всех стран", - указали в госдепе США. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html
https://ria.ru/20240829/kitay-1969206370.html
китай
южно-китайское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_222:0:3709:2615_1920x0_80_0_0_7ff807f6a4af30d28c9670ef33fc2c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, южно-китайское море, в мире, сша
Китай, Южно-Китайское море, В мире, США
США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море

США призвали КНР воздержаться от эскалации после инцидента в Южно-Китайском море

© Фото : U.S. Navy / David FlewellynЭсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : U.S. Navy / David Flewellyn
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. США осуждают "эскалационные" шаги КНР в Южно-Китайском море и призывают Пекин воздерживаться от любого опасного и дестабилизирующего поведения, заявил в субботу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя столкновение судов КНР и Филиппин.
По версии правительства США, корабль береговой охраны ранее днем преднамеренно трижды протаранил судно береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море, "поставив под угрозу" безопасность экипажа на борту.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
В Китае предупредили об опасности ракет США на Филиппинах
27 июля, 07:43
"США поддерживают своего союзника в лице Филиппин и осуждают опасные и эскалационные действия КНР в отношении законных морских операций филиппинского флота в Южно-Китайском море 31 августа", - говорится в распространенном заявлении Миллера.
В Вашингтоне призвали КНР "согласовывать свои (территориальные) претензии с нормами международного права и воздерживаться от опасного и дестабилизирующего поведения".
"Незаконные претензии КНР на "территориальный суверенитет" над океанскими районами, где нет сухопутной территории, и ее все более агрессивные действия угрожают свободе судоходства и перелетов всех стран", - указали в госдепе США.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
США не стремятся к развязыванию конфликта с Китаем, утверждает Салливан
29 августа, 13:09
 
КитайЮжно-Китайское мореВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала