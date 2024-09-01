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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области - РИА Новости, 01.09.2024

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:41

2024-09-01T12:41

2024-09-01T12:41

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240513/minoborony-1945563317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины