https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969799558.html
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области - РИА Новости, 01.09.2024
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:41
2024-09-01T12:41
2024-09-01T12:41
в мире
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c3995b01206fa916843f8073a6c4ec1c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240513/minoborony-1945563317.html
россия
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_451bdabd43222ce432a8e964dcfd8898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 30 украинских военных