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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области - РИА Новости, 01.09.2024
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12:41 01.09.2024
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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области - РИА Новости, 01.09.2024
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:41
2024-09-01T12:41
в мире
россия
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - отмечает МО РФ.
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в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в Харьковской области

Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 30 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - отмечает МО РФ.
Минобороны об улучшении тактического положения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области
13 мая, 13:06
 
В миреРоссияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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