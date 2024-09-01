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Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.09.2024
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и четыре боевые бронемашины,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:35
2024-09-01T12:35
2024-09-01T12:35
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и четыре боевые бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. По данным министерства, силы "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой Народной Республики. "Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-мм гаубиц Д-30", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240826/minoborony-1968478130.html
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РИА Новости
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
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Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Центра" за сутки уничтожила до 560 украинских военных
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и четыре боевые бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
По данным министерства, силы "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой Народной Республики.
"Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины
. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-мм гаубиц Д-30", - говорится в сообщении оборонного ведомства.