Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969799050.html
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.09.2024
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и четыре боевые бронемашины,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:35
2024-09-01T12:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469488_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c3144f0372bd84c2dfadf567d0b8cabb.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и четыре боевые бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. По данным министерства, силы "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой Народной Республики. "Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-мм гаубиц Д-30", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240826/minoborony-1968478130.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9fb6f6c59686f0760f526463c1e5c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Центра" за сутки уничтожила до 560 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и четыре боевые бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
По данным министерства, силы "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой Народной Республики.
"Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-мм гаубиц Д-30", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Группировка "Центр" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
26 августа, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала