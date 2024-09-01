https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969796309.html

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 01.09.2024

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Украинские формировании за сутки потеряли до 100 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:13

2024-09-01T12:13

2024-09-01T12:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские формировании за сутки потеряли до 100 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155 мм гаубицу М198 производства США, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240901/oruzhie-1969769485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша