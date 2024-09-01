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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 01.09.2024
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12:13 01.09.2024 (обновлено: 12:17 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969796309.html
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 01.09.2024
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Украинские формировании за сутки потеряли до 100 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:13
2024-09-01T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские формировании за сутки потеряли до 100 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155 мм гаубицу М198 производства США, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240901/oruzhie-1969769485.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до ста украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские формировании за сутки потеряли до 100 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155 мм гаубицу М198 производства США, уточнили в ведомстве.
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