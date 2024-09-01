https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969787977.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:08

2024-09-01T15:08

2024-09-01T15:08

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили поселки Выемка и Птичье в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отбили 15 контратак на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 133 района скопления живой силы и техники, цеха по сборке беспилотников и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 171 дрон, три управляемые авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.Параллельно на Курском направлении военные вели действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. Отражены атаки штурмовых групп. За день погибли до 360 украинских военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 641 самолет, 283 вертолета, 30920 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 1434 реактивные системы залпового огня, 17801 танк и другие бронемашины, 13898 орудий полевой артиллерии и 25501 единицу автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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