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"США этого боятся сильнее". Заявления Зеленского взбесили союзников

"США этого боятся сильнее". Заявления Зеленского взбесили союзников - РИА Новости, 01.09.2024

"США этого боятся сильнее". Заявления Зеленского взбесили союзников

Глава киевского режима отказался менять территории на мир и приготовил очередной "победный план" с расчетом на новые военные поставки. Однако союзники не спешат РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:08

украина

россия

киев

владимир зеленский

джо байден

нато

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима отказался менять территории на мир и приготовил очередной "победный план" с расчетом на новые военные поставки. Однако союзники не спешат удовлетворять требования Украины, руководствуясь собственными интересами. О последствиях авантюры Зеленского — в материале РИА Новости.Своя безопасность дорожеУкраинцы стали меньше призывать к диалогу с Москвой, не без радости объявил он на пресс-конференции. Зеленский по-прежнему делает ставку на военную победу. И у него есть план, который надо показать в США. Якобы это "приблизит справедливый для Украины мир".Зеленский хочет побеседовать с Джо Байденом, а также Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Только американцы способны помочь ему добиться желаемого. Нужны удары по России дальнобойными ракетами.Однако сейчас уже не 2022 год и далеко не все запросы Киева охотно удовлетворяются Западом. Зеленский жалуется, что сократилась помощь от Польши. Он положил глаз на МиГ-29, которые Варшаве достались от бывшего соцлагеря. Но, как указал вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, эти самолеты Украина получит не раньше 2026-го. Надо их сперва заменить на F-35. Своя безопасность превыше всего, добавил он. А Киеву и так отдали все, что могли.И сбивать российские ракеты средствами ПВО с территории НАТО, о чем давно умоляет Зеленский, тоже никто не собирается. Во всяком случае, пока ни одна западная страна на это не решилась.Грань эскалацииУдары западным оружием вглубь российской территории — сейчас главный дипломатический приоритет Зеленского. И он не скрывает недовольства постоянными отказами Запада.Белый дом повторил: нет такого разрешения. Слишком опасно. Анонимный источник в администрации также отметил, что Соединенные Штаты не в состоянии удовлетворить растущие аппетиты Киева по ракетам."США боятся эскалации больше, чем мы", — сказал один из высокопоставленных британских чиновников. Лондон согласен на применение ВСУ ракет Storm Shadow вглубь России, но неофициально, так как не хочет разногласий с Вашингтоном. Утверждают, что Белый дом выражал беспокойство по этому поводу в частном порядке.Вдобавок тут придется задействовать американские системы наведения, а это без Вашингтона невозможно.Западные СМИ сообщают, что англичан поддерживают французы. Германия по-прежнему против. А главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призывает снять все ограничения. "Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью", — заявил он.Желание и возможностиРиторика Зеленского за два с половиной года ничуть не изменилась, указывает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов."Все эти заявления не учитывают реальность. Организовывать переговорные мероприятия сейчас наивно. Россия относительно собственной территории переговоры не ведет. Это для Киева непреодолимая преграда", — поясняет он.Зеленский продолжит требовать от Запада самолеты, дальнобойные ракеты, деньги. Однако в Вашингтоне помощь определяют исходя из собственной целесообразности. "Хотелки" Киева тут никакой роли не играют, подчеркивает политолог.У партнеров Украины есть искушение идти дальше по пути эскалации, но по мере продвижения возникает все больше препятствий, объясняет старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин."Запад стремится максимально ослабить Россию и не допустить победы в СВО, однако возможности ограниченны и сейчас объективно сокращаются. Сдерживает также российский ракетно-ядерный щит. Еще есть два важных фактора: предстоящие выборы в США и напряженная политическая ситуация в Европе", — перечисляет он.Готовность Запада поддерживать киевский режим напрямую зависит от позиции Белого дома после избрания нового президента. Но в любом случае ресурсы тают. Нынешние сбои с поставками и усиление разногласий у союзников — первые тревожные звонки для Киева и, очевидно, не последние.

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украина, россия, киев, владимир зеленский, джо байден, нато, вооруженные силы украины, политика