"США этого боятся сильнее". Заявления Зеленского взбесили союзников
Политолог Зудин: Запад стремится ослабить Россию, но его возможности ограниченны
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима отказался менять территории на мир и приготовил очередной "победный план" с расчетом на новые военные поставки. Однако союзники не спешат удовлетворять требования Украины, руководствуясь собственными интересами. О последствиях авантюры Зеленского — в материале РИА Новости.
Своя безопасность дороже
Украинцы стали меньше призывать к диалогу с Москвой, не без радости объявил он на пресс-конференции. Зеленский по-прежнему делает ставку на военную победу. И у него есть план, который надо показать в США. Якобы это "приблизит справедливый для Украины мир".
© AP Photo / Daniel ColeЛюди собираются на станции метро во время воздушной сирены в Киеве, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
Люди собираются на станции метро во время воздушной сирены в Киеве, Украина
Зеленский хочет побеседовать с Джо Байденом, а также Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Только американцы способны помочь ему добиться желаемого. Нужны удары по России дальнобойными ракетами.
Однако сейчас уже не 2022 год и далеко не все запросы Киева охотно удовлетворяются Западом. Зеленский жалуется, что сократилась помощь от Польши. Он положил глаз на МиГ-29, которые Варшаве достались от бывшего соцлагеря. Но, как указал вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, эти самолеты Украина получит не раньше 2026-го. Надо их сперва заменить на F-35. Своя безопасность превыше всего, добавил он. А Киеву и так отдали все, что могли.
И сбивать российские ракеты средствами ПВО с территории НАТО, о чем давно умоляет Зеленский, тоже никто не собирается. Во всяком случае, пока ни одна западная страна на это не решилась.
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Грань эскалации
Удары западным оружием вглубь российской территории — сейчас главный дипломатический приоритет Зеленского. И он не скрывает недовольства постоянными отказами Запада.
Белый дом повторил: нет такого разрешения. Слишком опасно. Анонимный источник в администрации также отметил, что Соединенные Штаты не в состоянии удовлетворить растущие аппетиты Киева по ракетам.
"США боятся эскалации больше, чем мы", — сказал один из высокопоставленных британских чиновников. Лондон согласен на применение ВСУ ракет Storm Shadow вглубь России, но неофициально, так как не хочет разногласий с Вашингтоном. Утверждают, что Белый дом выражал беспокойство по этому поводу в частном порядке.
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP
Вдобавок тут придется задействовать американские системы наведения, а это без Вашингтона невозможно.
Западные СМИ сообщают, что англичан поддерживают французы. Германия по-прежнему против. А главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призывает снять все ограничения. "Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью", — заявил он.
Желание и возможности
Риторика Зеленского за два с половиной года ничуть не изменилась, указывает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие
"Все эти заявления не учитывают реальность. Организовывать переговорные мероприятия сейчас наивно. Россия относительно собственной территории переговоры не ведет. Это для Киева непреодолимая преграда", — поясняет он.
Зеленский продолжит требовать от Запада самолеты, дальнобойные ракеты, деньги. Однако в Вашингтоне помощь определяют исходя из собственной целесообразности. "Хотелки" Киева тут никакой роли не играют, подчеркивает политолог.
У партнеров Украины есть искушение идти дальше по пути эскалации, но по мере продвижения возникает все больше препятствий, объясняет старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии
"Запад стремится максимально ослабить Россию и не допустить победы в СВО, однако возможности ограниченны и сейчас объективно сокращаются. Сдерживает также российский ракетно-ядерный щит. Еще есть два важных фактора: предстоящие выборы в США и напряженная политическая ситуация в Европе", — перечисляет он.
Готовность Запада поддерживать киевский режим напрямую зависит от позиции Белого дома после избрания нового президента. Но в любом случае ресурсы тают. Нынешние сбои с поставками и усиление разногласий у союзников — первые тревожные звонки для Киева и, очевидно, не последние.