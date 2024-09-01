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ПВО уничтожила четвертый БПЛА, летевший на Москву
ПВО уничтожила четвертый БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 01.09.2024
ПВО уничтожила четвертый БПЛА, летевший на Москву
Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит в Одинцовском городском округе в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T04:51
2024-09-01T04:51
2024-09-01T04:57
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит в Одинцовском городском округе в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - сообщалось, что ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино."В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969764224.html
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москва, подольск, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Подольск, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
ПВО уничтожила четвертый БПЛА, летевший на Москву
Собянин: в Одинцовском городском округе сбит четвертый БПЛА, летевший на Москву