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ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/snaryady-1969855756.html
ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 01.09.2024
ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска в воскресенье вечером выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:15
2024-09-01T21:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 19.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, в 20.10 украинские войска выпустили еще три снаряда натовского калибра по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Стирол
ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 7 снарядов по Петровскому району Донецка и Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 19.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным представительства, в 20.10 украинские войска выпустили еще три снаряда натовского калибра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОСтирол
 
 
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