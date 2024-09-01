https://ria.ru/20240901/slovakija-1969811034.html

Фицо: Словакия будет отдавать предпочтение гумпомощи в военных конфликтах

Фицо: Словакия будет отдавать предпочтение гумпомощи в военных конфликтах - РИА Новости, 01.09.2024

Фицо: Словакия будет отдавать предпочтение гумпомощи в военных конфликтах

Словакия закрепила в меморандуме о внешнеполитическом развитии республики то, что в военных конфликтах будет отдавать предпочтение гуманитарной помощи, сообщил... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:19

2024-09-01T14:19

2024-09-01T14:20

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БРАТИСЛАВА, 1 сен - РИА Новости. Словакия закрепила в меморандуме о внешнеполитическом развитии республики то, что в военных конфликтах будет отдавать предпочтение гуманитарной помощи, сообщил премьер страны Роберт Фицо. В воскресенье президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр страны Фицо и исполняющий обязанности председателя парламента Петер Жига подписали меморандум о направлении внешней политики республики. “Очень правильно то, что при каких-либо военных конфликтах мы отдаем предпочтение гуманитарной помощи наряду с их решением прямо на месте и как можно скорее, а не так, как сейчас происходит на Украине, где военный конфликт мог быть завершен через два месяца после его начала в 2022 году. Я рад, что мы согласились на суверенной словацкой внешней политике, которая ориентирована на все четыре стороны света”, - сказал Фицо после торжественной церемонии подписания документа. В документе закреплено то, что Словакия является ответственным членом Европейского союза и НАТО, а также остается сторонником соблюдения международного права и сохранения мира. Подписание меморандума состоялось по случаю Дня конституции, который Словакия отмечает 1 сентября.

https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html

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в мире, словакия, украина, роберт фицо, петер пеллегрини, петер жига, нато