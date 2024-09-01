https://ria.ru/20240901/sirija-1969866163.html

"Коалиция" в августе 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии

"Коалиция" в августе 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 01.09.2024

"Коалиция" в августе 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии

В августе 2024 года зафиксировано 360 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов "коалиции" во главе с США в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:41

2024-09-01T23:41

2024-09-01T23:41

война в сирии

в мире

сирия

сша

эт-танф

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В августе 2024 года зафиксировано 360 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов "коалиции" во главе с США в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Всего в августе 2024 года зафиксировано 360 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов "коалиции" в районе Эт-Танф", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

https://ria.ru/20240818/kolonna-1966920627.html

сирия

сша

эт-танф

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, сша, эт-танф, центр примирения враждующих сторон в сирии