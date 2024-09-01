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"Коалиция" в августе 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 01.09.2024
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Война в Сирии
 
23:41 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/sirija-1969866163.html
"Коалиция" в августе 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии
"Коалиция" в августе 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 01.09.2024
"Коалиция" в августе 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии
В августе 2024 года зафиксировано 360 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов "коалиции" во главе с США в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:41
2024-09-01T23:41
война в сирии
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сирия
сша
эт-танф
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В августе 2024 года зафиксировано 360 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов "коалиции" во главе с США в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Всего в августе 2024 года зафиксировано 360 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов "коалиции" в районе Эт-Танф", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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в мире, сирия, сша, эт-танф, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Эт-Танф, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
"Коалиция" в августе 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии

ЦПВС: 360 нарушений, связанных с полетами аппаратов "коалиции" выявлено в Сирии

© AP Photo / Darko BandicСолдат на одной из военных баз США в Сирии
Солдат на одной из военных баз США в Сирии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Солдат на одной из военных баз США в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В августе 2024 года зафиксировано 360 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов "коалиции" во главе с США в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«
"Всего в августе 2024 года зафиксировано 360 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов "коалиции" в районе Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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Война в СирииВ миреСирияСШАЭт-ТанфЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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