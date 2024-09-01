https://ria.ru/20240901/sirija-1969826998.html

В Сирию прибыла военная колонна США

В Сирию прибыла военная колонна США - РИА Новости, 01.09.2024

В Сирию прибыла военная колонна США

Военная колонна США, состоящая из более чем 30 автомобилей, прибыла на американскую базу на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T16:07

2024-09-01T16:07

2024-09-01T16:07

в мире

сирия

сша

ирак

исламское государство*

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ДАМАСК, 1 сен - РИА Новости. Военная колонна США, состоящая из более чем 30 автомобилей, прибыла на американскую базу на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Американская военная колонна, состоящая из более чем 30 автомобилей с материально-техническим оборудованием и военной техникой, прибыла на американскую базу на месторождении газа "Конико" на севере провинции Дейр-эз-Зор", - заявил источник. Источник добавил, что колонна прибыла из провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Ранее сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969639811.html

https://ria.ru/20240814/siriya-1966056539.html

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сша

ирак

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, сша, ирак, исламское государство*