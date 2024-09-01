https://ria.ru/20240901/sirija-1969826998.html
В Сирию прибыла военная колонна США
В Сирию прибыла военная колонна США - РИА Новости, 01.09.2024
В Сирию прибыла военная колонна США
Военная колонна США, состоящая из более чем 30 автомобилей, прибыла на американскую базу на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:07
2024-09-01T16:07
2024-09-01T16:07
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ДАМАСК, 1 сен - РИА Новости. Военная колонна США, состоящая из более чем 30 автомобилей, прибыла на американскую базу на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Американская военная колонна, состоящая из более чем 30 автомобилей с материально-техническим оборудованием и военной техникой, прибыла на американскую базу на месторождении газа "Конико" на севере провинции Дейр-эз-Зор", - заявил источник. Источник добавил, что колонна прибыла из провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Ранее сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969639811.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, ирак, исламское государство*
В мире, Сирия, США, Ирак, Исламское государство*
В Сирию прибыла военная колонна США
Военная колонна США из более 30 автомобилей прибыла на базу на востоке Сирии
ДАМАСК, 1 сен - РИА Новости. Военная колонна США, состоящая из более чем 30 автомобилей, прибыла на американскую базу на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
"Американская военная колонна, состоящая из более чем 30 автомобилей с материально-техническим оборудованием и военной техникой, прибыла на американскую базу на месторождении газа "Конико" на севере провинции Дейр-эз-Зор", - заявил источник.
Источник добавил, что колонна прибыла из провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.
Ранее сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что США
вновь отправили из Ирака
на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием.
С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство
")* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска
. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.