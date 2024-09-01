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В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов
В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов - РИА Новости, 01.09.2024
В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов
Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T01:17
2024-09-01T01:17
2024-09-01T01:17
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за правонарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. Речь идет о высадке из автобуса, троллейбуса или трамвая инвалида I группы, следующего без сопровождающего и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд. Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-30 тысяч рублей.
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россия, общество, авто
В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов
В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за правонарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.
Речь идет о высадке из автобуса, троллейбуса или трамвая инвалида I группы, следующего без сопровождающего и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд.
Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-30 тысяч рублей.