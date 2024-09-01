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В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов - РИА Новости, 01.09.2024
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01:17 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/shtraf-1969757829.html
В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов
В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов - РИА Новости, 01.09.2024
В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов
Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T01:17
2024-09-01T01:17
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за правонарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. Речь идет о высадке из автобуса, троллейбуса или трамвая инвалида I группы, следующего без сопровождающего и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд. Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-30 тысяч рублей.
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россия, общество, авто
Россия, Общество, Авто
В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов

В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за правонарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.
Речь идет о высадке из автобуса, троллейбуса или трамвая инвалида I группы, следующего без сопровождающего и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Верховный суд разрешил оставить автомобиль обанкротившемуся инвалиду
23 августа, 14:43
Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-30 тысяч рублей.
 
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