https://ria.ru/20240901/shtraf-1969757829.html

В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов

В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов - РИА Новости, 01.09.2024

В России ввели штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов

Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:17

2024-09-01T01:17

2024-09-01T01:17

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общество

авто

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за правонарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. Речь идет о высадке из автобуса, троллейбуса или трамвая инвалида I группы, следующего без сопровождающего и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд. Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240823/sud-1968045945.html

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