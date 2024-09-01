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В Шебекино три мирных жителя ранены после обстрела со стороны ВСУ
В Шебекино три мирных жителя ранены после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
В Шебекино три мирных жителя ранены после обстрела со стороны ВСУ
Трое мирных жителей ранены в белгородском городе Шебекино, который в воскресенье ВСУ обстреляли порядка десяти раз, сообщил Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:35
2024-09-01T22:35
2024-09-01T22:47
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в белгородском городе Шебекино, который в воскресенье ВСУ обстреляли порядка десяти раз, сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под непрекращающимся огнём сегодня находится Шебекино. Враг обстрелял город порядка десяти раз. Ранены три мирных жителя. Мужчине с касательными ранениями мягких тканей грудной клетки оказана медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Женщину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями грудной клетки, живота и ног бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада СМП также доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Гладков добавил, что в семи многоквартирных домах повреждены фасады, кровли и остекление, различные повреждения получили 12 частных домов: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Также в результате прямых попаданий снарядов сгорели гараж и пять легковых автомобилей, шесть машин посечены осколками. Кроме того, повреждён социальный объект.Губернатор заключил, что информация о последствиях уточняется.
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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино три мирных жителя ранены после обстрела со стороны ВСУ
Три мирных жителя ранены в Шебекино, который ВСУ обстреляли порядка 10 раз