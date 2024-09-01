https://ria.ru/20240901/pvo-1969843037.html
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T19:05
2024-09-01T19:05
2024-09-01T19:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 18.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/peskov-1969812964.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник
Над территорией Белгородской области средства ПВО уничтожили украинский БПЛА