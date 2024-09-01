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ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 01.09.2024 (обновлено: 16:11 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/pvo-1969822705.html
ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей
ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.09.2024
ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей
Российская ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:40
2024-09-01T16:11
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей", - написал он.Гладков добавил, что пожарные расчёты потушили горящий автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир. Также пожарными производится тушение сухой травы в трёх местах.Он заключил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей

ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей", - написал он.
Гладков добавил, что пожарные расчёты потушили горящий автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир. Также пожарными производится тушение сухой травы в трёх местах.
Он заключил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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