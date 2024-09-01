https://ria.ru/20240901/pvo-1969822705.html

ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей

ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.09.2024

ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей

Российская ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:40

2024-09-01T15:40

2024-09-01T16:11

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей", - написал он.Гладков добавил, что пожарные расчёты потушили горящий автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир. Также пожарными производится тушение сухой травы в трёх местах.Он заключил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

белгород

белгородский район

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Наталья Макарова

белгород, белгородский район, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, происшествия