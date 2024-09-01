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Экс-глава "Афины Паллады" получил условный срок за крупное мошенничество

Экс-глава "Афины Паллады" получил условный срок за крупное мошенничество - РИА Новости, 01.09.2024

Экс-глава "Афины Паллады" получил условный срок за крупное мошенничество

Басманный суд Москвы назначил условный срок в четыре года бывшему главе АО "Афина Паллада-Москва" Виктору Моргачеву за крупное мошенничество, сообщили РИА... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:35

2024-09-01T03:35

2024-09-01T03:35

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московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил условный срок в четыре года бывшему главе АО "Афина Паллада-Москва" Виктору Моргачеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговором суда Моргачеву назначили три года лишения свободы, заменив его на четыре года условного срока, однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности", - сказали в суде. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). Дело Моргачева слушалось повторно. Ранее его уже приговаривали к трем годам колонии условно. Как сообщал "Коммерсант", Моргачева признали виновным в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении заключенных с ОАО РЖД контрактов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Однако затем Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в Басманный райсуд на новое рассмотрение, согласившись с доводами защиты Моргачева о допущенных нарушениях в ходе рассмотрения дела. Кроме того, в 2018 году Мограчеву назначили два года колонии условно за уклонение от уплаты налогов с организации более 600 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240830/moshennichestvo-1969570596.html

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