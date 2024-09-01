Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава "Афины Паллады" получил условный срок за крупное мошенничество - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/prigovor-1969763818.html
Экс-глава "Афины Паллады" получил условный срок за крупное мошенничество
Экс-глава "Афины Паллады" получил условный срок за крупное мошенничество - РИА Новости, 01.09.2024
Экс-глава "Афины Паллады" получил условный срок за крупное мошенничество
Басманный суд Москвы назначил условный срок в четыре года бывшему главе АО "Афина Паллада-Москва" Виктору Моргачеву за крупное мошенничество, сообщили РИА... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:35
2024-09-01T03:35
москва
россия
ржд
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил условный срок в четыре года бывшему главе АО "Афина Паллада-Москва" Виктору Моргачеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговором суда Моргачеву назначили три года лишения свободы, заменив его на четыре года условного срока, однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности", - сказали в суде. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). Дело Моргачева слушалось повторно. Ранее его уже приговаривали к трем годам колонии условно. Как сообщал "Коммерсант", Моргачева признали виновным в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении заключенных с ОАО РЖД контрактов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Однако затем Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в Басманный райсуд на новое рассмотрение, согласившись с доводами защиты Моргачева о допущенных нарушениях в ходе рассмотрения дела. Кроме того, в 2018 году Мограчеву назначили два года колонии условно за уклонение от уплаты налогов с организации более 600 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240830/moshennichestvo-1969570596.html
https://ria.ru/20240820/pensionerka-1967331538.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, ржд, московский городской суд, происшествия
Москва, Россия, РЖД, Московский городской суд, Происшествия
Экс-глава "Афины Паллады" получил условный срок за крупное мошенничество

Экс-глава АО "Афина Паллада" Моргачев получил условный срок за мошенничество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил условный срок в четыре года бывшему главе АО "Афина Паллада-Москва" Виктору Моргачеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговором суда Моргачеву назначили три года лишения свободы, заменив его на четыре года условного срока, однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности", - сказали в суде.
Гендиректор текстильной компании Сандора Дмитрий Комлев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве
30 августа, 18:33
Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество).
Дело Моргачева слушалось повторно. Ранее его уже приговаривали к трем годам колонии условно.
Как сообщал "Коммерсант", Моргачева признали виновным в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении заключенных с ОАО РЖД контрактов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Однако затем Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в Басманный райсуд на новое рассмотрение, согласившись с доводами защиты Моргачева о допущенных нарушениях в ходе рассмотрения дела.
Кроме того, в 2018 году Мограчеву назначили два года колонии условно за уклонение от уплаты налогов с организации более 600 миллионов рублей.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями
20 августа, 14:49
 
МоскваРоссияРЖДМосковский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала