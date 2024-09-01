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Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/pravitelstvo-1969829059.html
Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области
Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области
Правительство России на заседании одобрило выделение средств жителям Курской области в связи с утратой ими имущества первой необходимости из-за атак ВСУ,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:31
2024-09-01T16:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334330_0:271:896:774_1920x0_80_0_0_69f78b9ec3dfa15c8f9def703ef11c69.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило выделение средств жителям Курской области в связи с утратой ими имущества первой необходимости из-за атак ВСУ, сообщается на сайте кабмина. Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области. "Решение Правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 1571355 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, в том числе до 713205 тыс. рублей – на оказание гражданам единовременной материальной помощи и до 858150 тысяч рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости" - сообщается на сайте кабмина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240901/ataka-1969778771.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области

Кабмин одобрил выделение средств лишившимся из-за ВСУ имущества под Курском

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило выделение средств жителям Курской области в связи с утратой ими имущества первой необходимости из-за атак ВСУ, сообщается на сайте кабмина.
Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области.
ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
ВСУ обстреляли машину с детьми под Курском
Вчера, 09:22
«
"Решение Правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 1571355 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, в том числе до 713205 тыс. рублей – на оказание гражданам единовременной материальной помощи и до 858150 тысяч рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости" - сообщается на сайте кабмина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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