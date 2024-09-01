Правительство одобрило финансирование ПВР для жителей Курской области
Правительство финансирование питания и ПВР для эвакуируемых из Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило финансовое обеспечение развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых из Курской области граждан, сообщается на сайте кабмина.
Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области.
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"Решение Правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 1943428 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан", - сообщается на сайте кабмина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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