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Правительство одобрило финансирование ПВР для жителей Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 01.09.2024 (обновлено: 14:50 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/pravitelstvo-1969815396.html
Правительство одобрило финансирование ПВР для жителей Курской области
Правительство одобрило финансирование ПВР для жителей Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
Правительство одобрило финансирование ПВР для жителей Курской области
Правительство России одобрило финансовое обеспечение развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых из Курской области... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:49
2024-09-01T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило финансовое обеспечение развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых из Курской области граждан, сообщается на сайте кабмина. Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области. "Решение Правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 1943428 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан", - сообщается на сайте кабмина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
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безопасность, россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Правительство одобрило финансирование ПВР для жителей Курской области

Правительство финансирование питания и ПВР для эвакуируемых из Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило финансовое обеспечение развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых из Курской области граждан, сообщается на сайте кабмина.
Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области.
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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"Решение Правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 1943428 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан", - сообщается на сайте кабмина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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