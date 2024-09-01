https://ria.ru/20240901/pozhary-1969775879.html

В России за сутки потушили 23 природных пожара

В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 01.09.2024

В России за сутки потушили 23 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 1228 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:38

2024-09-01T08:38

2024-09-01T08:38

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947119109_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_a2f202bed735b99acf1d52ed453457d9.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 1228 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 31 августа 2024 года в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 1228 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи на территории РФ было 61 лесной пожар на площади 192 851 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 19 пожаров на 88 024 гектарах.

https://ria.ru/20240707/pozhary-1957971640.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии