https://ria.ru/20240901/pozhar-1969787808.html

Возгорание на Московском НПЗ локализовали

Возгорание на Московском НПЗ локализовали - РИА Новости, 01.09.2024

Возгорание на Московском НПЗ локализовали

Возгорание на Московском НПЗ локализовано, угрозы для людей и функционирования завода нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:56

2024-09-01T10:56

2024-09-01T11:06

происшествия

московский нпз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание на Московском НПЗ локализовано, угрозы для людей и функционирования завода нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС."Возгорание на МНПЗ локализовано. По прибытии на место огнеборцами Москвы оперативно было локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная. Открытого горения нет. Распространяемая в СМИ иная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/pozhar-1969774376.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московский нпз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)