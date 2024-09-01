https://ria.ru/20240901/pozhar-1969787808.html
Возгорание на Московском НПЗ локализовали
Возгорание на Московском НПЗ локализовали - РИА Новости, 01.09.2024
Возгорание на Московском НПЗ локализовали
Возгорание на Московском НПЗ локализовано, угрозы для людей и функционирования завода нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:56
2024-09-01T10:56
2024-09-01T11:06
происшествия
московский нпз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969785984_0:0:1115:627_1920x0_80_0_0_85d4f78d822c86e97b464635f87d36b9.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание на Московском НПЗ локализовано, угрозы для людей и функционирования завода нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС."Возгорание на МНПЗ локализовано. По прибытии на место огнеборцами Москвы оперативно было локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная. Открытого горения нет. Распространяемая в СМИ иная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969774376.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969785984_45:0:881:627_1920x0_80_0_0_339cbe7d07a0fa5cedce63278dbf6718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский нпз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московский НПЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание на Московском НПЗ локализовали
Возгорание на Московском НПЗ локализовали, угрозы для людей нет