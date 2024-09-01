https://ria.ru/20240901/pozhar-1969773339.html
На НПЗ в Капотне возникло возгорание
На НПЗ в Капотне возникло возгорание - РИА Новости, 01.09.2024
На НПЗ в Капотне возникло возгорание
Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, объявлен пятый номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:09
2024-09-01T08:09
2024-09-01T08:24
происшествия
москва
капотня
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, объявлен пятый номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожару на НПЗ присвоен самый высокий номер сложности - пятый.
https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, капотня
Происшествия, Москва, Капотня
На НПЗ в Капотне возникло возгорание
На НПЗ в Капотне возникло возгорание, объявлен пятый номер сложности
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, объявлен пятый номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару на НПЗ присвоен самый высокий номер сложности - пятый.