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На НПЗ в Капотне возникло возгорание - РИА Новости, 01.09.2024
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08:09 01.09.2024 (обновлено: 08:24 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969773339.html
На НПЗ в Капотне возникло возгорание
На НПЗ в Капотне возникло возгорание - РИА Новости, 01.09.2024
На НПЗ в Капотне возникло возгорание
Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, объявлен пятый номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:09
2024-09-01T08:24
происшествия
москва
капотня
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, объявлен пятый номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожару на НПЗ присвоен самый высокий номер сложности - пятый.
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происшествия, москва, капотня
Происшествия, Москва, Капотня
На НПЗ в Капотне возникло возгорание

На НПЗ в Капотне возникло возгорание, объявлен пятый номер сложности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Нефтеперерабатывающий завод . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, объявлен пятый номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару на НПЗ присвоен самый высокий номер сложности - пятый.
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