https://ria.ru/20240901/pozhar-1969773339.html

На НПЗ в Капотне возникло возгорание

На НПЗ в Капотне возникло возгорание - РИА Новости, 01.09.2024

На НПЗ в Капотне возникло возгорание

Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, объявлен пятый номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:09

2024-09-01T08:09

2024-09-01T08:24

происшествия

москва

капотня

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, объявлен пятый номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожару на НПЗ присвоен самый высокий номер сложности - пятый.

https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

москва

капотня

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, капотня