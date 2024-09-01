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Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили
Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили - РИА Новости, 01.09.2024
Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили
Пожарные потушили возгорание травы в городе Белая Калитва Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:43
2024-09-01T07:43
2024-09-01T07:43
белая калитва
ростов
ростовская область
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание травы в городе Белая Калитва Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Трава загорелась на улице Верхняя в городе Белая Калитва в субботу вечером. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. "В 4.20 мск воскресенья пожар ликвидирован", - сказал он. В тушении были задействованы десять человек и три единицы техники.
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Белая Калитва, Ростов, Ростовская область, Природные пожары в России, Происшествия
Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили
ГУМЧС по Ростовской области: ландшафтный пожар в Белой Калитве потушен