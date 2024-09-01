https://ria.ru/20240901/pozhar-1969771784.html

Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили

Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили - РИА Новости, 01.09.2024

Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили

Пожарные потушили возгорание травы в городе Белая Калитва Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:43

2024-09-01T07:43

2024-09-01T07:43

белая калитва

ростов

ростовская область

природные пожары в россии

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание травы в городе Белая Калитва Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Трава загорелась на улице Верхняя в городе Белая Калитва в субботу вечером. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. "В 4.20 мск воскресенья пожар ликвидирован", - сказал он. В тушении были задействованы десять человек и три единицы техники.

https://ria.ru/20240901/pozhar-1969756262.html

белая калитва

ростов

ростовская область

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