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Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили - РИА Новости, 01.09.2024
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07:43 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969771784.html
Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили
Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили - РИА Новости, 01.09.2024
Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили
Пожарные потушили возгорание травы в городе Белая Калитва Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:43
2024-09-01T07:43
белая калитва
ростов
ростовская область
природные пожары в россии
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание травы в городе Белая Калитва Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Трава загорелась на улице Верхняя в городе Белая Калитва в субботу вечером. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. "В 4.20 мск воскресенья пожар ликвидирован", - сказал он. В тушении были задействованы десять человек и три единицы техники.
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белая калитва
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Белая Калитва, Ростов, Ростовская область, Природные пожары в России, Происшествия
Ландшафтный пожар в Белой Калитве под Ростовом потушили

ГУМЧС по Ростовской области: ландшафтный пожар в Белой Калитве потушен

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание травы в городе Белая Калитва Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Трава загорелась на улице Верхняя в городе Белая Калитва в субботу вечером. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
"В 4.20 мск воскресенья пожар ликвидирован", - сказал он.
В тушении были задействованы десять человек и три единицы техники.
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Белая КалитваРостовРостовская областьПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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