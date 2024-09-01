https://ria.ru/20240901/pozhar-1969756262.html

Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек

Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек - РИА Новости, 01.09.2024

Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек

Число погибших при пожаре в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех, это мать и три ребенка, еще пять детей и один взрослый госпитализированы, сообщила... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:59

2024-09-01T00:59

2024-09-01T03:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число погибших при пожаре в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех, это мать и три ребенка, еще пять детей и один взрослый госпитализированы, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало в своем Telegram-канале о том, что при пожаре в квартире в подмосковной деревне Юрцово погибли три ребенка."Вечером 31 августа поступило сообщение о возгорании одной из квартир на четвертом этаже в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли трое малолетних детей и их мать. В результате происшествия еще пять детей и один взрослый госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.Уголовное дело по факту пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждено следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России, обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969752695.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия