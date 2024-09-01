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Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек
Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек - РИА Новости, 01.09.2024
Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек
Число погибших при пожаре в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех, это мать и три ребенка, еще пять детей и один взрослый госпитализированы, сообщила... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:59
2024-09-01T00:59
2024-09-01T03:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число погибших при пожаре в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех, это мать и три ребенка, еще пять детей и один взрослый госпитализированы, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало в своем Telegram-канале о том, что при пожаре в квартире в подмосковной деревне Юрцово погибли три ребенка."Вечером 31 августа поступило сообщение о возгорании одной из квартир на четвертом этаже в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли трое малолетних детей и их мать. В результате происшествия еще пять детей и один взрослый госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.Уголовное дело по факту пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждено следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России, обстоятельства произошедшего выясняются.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек
В результате пожара в деревне Юрцово в Подмосковье погибли три ребенка и их мать