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Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек - РИА Новости, 01.09.2024
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00:59 01.09.2024 (обновлено: 03:30 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969756262.html
Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек
Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек - РИА Новости, 01.09.2024
Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек
Число погибших при пожаре в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех, это мать и три ребенка, еще пять детей и один взрослый госпитализированы, сообщила... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:59
2024-09-01T03:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число погибших при пожаре в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех, это мать и три ребенка, еще пять детей и один взрослый госпитализированы, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало в своем Telegram-канале о том, что при пожаре в квартире в подмосковной деревне Юрцово погибли три ребенка."Вечером 31 августа поступило сообщение о возгорании одной из квартир на четвертом этаже в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли трое малолетних детей и их мать. В результате происшествия еще пять детей и один взрослый госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.Уголовное дело по факту пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждено следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России, обстоятельства произошедшего выясняются.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек

В результате пожара в деревне Юрцово в Подмосковье погибли три ребенка и их мать

© Прокуратура Московской областиПоследствия пожара в квартире в подмосковной деревне Юрцово
Последствия пожара в квартире в подмосковной деревне Юрцово - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Прокуратура Московской области
Последствия пожара в квартире в подмосковной деревне Юрцово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число погибших при пожаре в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех, это мать и три ребенка, еще пять детей и один взрослый госпитализированы, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщало в своем Telegram-канале о том, что при пожаре в квартире в подмосковной деревне Юрцово погибли три ребенка.
"Вечером 31 августа поступило сообщение о возгорании одной из квартир на четвертом этаже в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли трое малолетних детей и их мать. В результате происшествия еще пять детей и один взрослый госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Уголовное дело по факту пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждено следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России, обстоятельства произошедшего выясняются.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В квартире в подмосковном Егорьевске произошел пожар
Вчера, 23:58
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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