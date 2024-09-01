https://ria.ru/20240901/pozhar-1969755277.html

Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка

Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка - РИА Новости, 01.09.2024

Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка

Три ребенка погибли при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье, в больнице — семь человек, из них пять детей, все из одной семьи, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:36

2024-09-01T00:36

2024-09-01T00:50

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье, в больнице — семь человек, из них пять детей, все из одной семьи, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники. К сожалению, погибли дети: мальчик пяти лет, девочки четыре и три года. В больнице находятся семь человек, из них пять детей. Все члены одной семьи", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969715606.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия