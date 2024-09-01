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Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка
Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка - РИА Новости, 01.09.2024
Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка
Три ребенка погибли при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье, в больнице — семь человек, из них пять детей, все из одной семьи, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:36
2024-09-01T00:36
2024-09-01T00:50
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье, в больнице — семь человек, из них пять детей, все из одной семьи, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники. К сожалению, погибли дети: мальчик пяти лет, девочки четыре и три года. В больнице находятся семь человек, из них пять детей. Все члены одной семьи", — говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка
МЧС: при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье погибли три ребенка