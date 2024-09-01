Рейтинг@Mail.ru
Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 01.09.2024 (обновлено: 00:50 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969755277.html
Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка
Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка - РИА Новости, 01.09.2024
Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка
Три ребенка погибли при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье, в больнице — семь человек, из них пять детей, все из одной семьи, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:36
2024-09-01T00:50
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье, в больнице — семь человек, из них пять детей, все из одной семьи, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники. К сожалению, погибли дети: мальчик пяти лет, девочки четыре и три года. В больнице находятся семь человек, из них пять детей. Все члены одной семьи", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969715606.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Жертвами пожара в подмосковном Юрцово стали три ребенка

МЧС: при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье погибли три ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье, в больнице — семь человек, из них пять детей, все из одной семьи, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники. К сожалению, погибли дети: мальчик пяти лет, девочки четыре и три года. В больнице находятся семь человек, из них пять детей. Все члены одной семьи", — говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В здании в центре Москвы полностью ликвидировали пожар
Вчера, 18:47
 
Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала