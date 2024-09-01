Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного
Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Синьковки и Новожеланного
© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением села Синьковка и 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённого полк с освобождением села Новожеланное, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
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"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на одном из самых сложных направлений – купянском. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и отваги в боях с врагом, вами освобожден населенный пункт Синьковка Харьковской области", - говорится в поздравлении, направленном 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригаде.
Отмечается, что более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
Кроме того, министр обороны поздравил 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк с освобождением села Новожеланное в ДНР.
"В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Авдеевку, Бердычи и Желанное личный состав полка показал образцы смелости и отваги. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на красноармейском направлении, проявляя при этом храбрость и стойкость", - добавил он.
Белоусов поблагодарил личный состав соединений за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.