https://ria.ru/20240901/pozdravlenie-1969762038.html

Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного

Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного - РИА Новости, 01.09.2024

Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T02:55

2024-09-01T02:55

2024-09-01T02:55

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением села Синьковка и 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённого полк с освобождением села Новожеланное, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на одном из самых сложных направлений – купянском. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и отваги в боях с врагом, вами освобожден населенный пункт Синьковка Харьковской области", - говорится в поздравлении, направленном 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригаде. Отмечается, что более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Кроме того, министр обороны поздравил 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк с освобождением села Новожеланное в ДНР. "В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Авдеевку, Бердычи и Желанное личный состав полка показал образцы смелости и отваги. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на красноармейском направлении, проявляя при этом храбрость и стойкость", - добавил он. Белоусов поблагодарил личный состав соединений за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.

https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969761848.html

https://radiosputnik.ru/20240831/osvobozhdenie-1969667297.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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андрей белоусов, россия, донецкая народная республика, авдеевка