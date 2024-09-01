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Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:55 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/pozdravlenie-1969762038.html
Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного
Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного - РИА Новости, 01.09.2024
Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:55
2024-09-01T02:55
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
донецкая народная республика
авдеевка
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением села Синьковка и 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённого полк с освобождением села Новожеланное, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на одном из самых сложных направлений – купянском. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и отваги в боях с врагом, вами освобожден населенный пункт Синьковка Харьковской области", - говорится в поздравлении, направленном 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригаде. Отмечается, что более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Кроме того, министр обороны поздравил 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк с освобождением села Новожеланное в ДНР. "В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Авдеевку, Бердычи и Желанное личный состав полка показал образцы смелости и отваги. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на красноармейском направлении, проявляя при этом храбрость и стойкость", - добавил он. Белоусов поблагодарил личный состав соединений за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.
https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969761848.html
https://radiosputnik.ru/20240831/osvobozhdenie-1969667297.html
россия
донецкая народная республика
авдеевка
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андрей белоусов, россия, донецкая народная республика, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка
Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного

Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Синьковки и Новожеланного

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением села Синьковка и 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённого полк с освобождением села Новожеланное, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на одном из самых сложных направлений – купянском. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и отваги в боях с врагом, вами освобожден населенный пункт Синьковка Харьковской области", - говорится в поздравлении, направленном 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригаде.
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Отмечается, что более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
Кроме того, министр обороны поздравил 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк с освобождением села Новожеланное в ДНР.
"В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Авдеевку, Бердычи и Желанное личный состав полка показал образцы смелости и отваги. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на красноармейском направлении, проявляя при этом храбрость и стойкость", - добавил он.
Белоусов поблагодарил личный состав соединений за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовРоссияДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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